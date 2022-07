Laura Bozzo podría tener su programa en Telemundo

Laura Bozzo se perfila como la participante favorita dentro de La Casa de Los Famosos 2 y todo indica que a escasas semanas que se acabe el reality podría ser la ganadora. Pero el rumor más fuerte es que Laura tendría su propio programa en Telemundo.

Laura Bozzo aún sigue dando la batalla dentro de la competencia luego de 70 días que ha estado encerrada y hemos visto cómo sus distintos matices de personalidad ha hecho de la presentadora peruana toda una estrella en las redes sociales. Tanto así que ha sido la reina de los memes y es toda una celebridad en las redes sociales.

Laura Bozzo la ganadora absoluta de La Casa de Los Famosos 2

Según los rumores suscitados en la competencia Laura Bozzo puede ser una de las ganadoras de La Casa de Los Famosos pero también se estaría disputando este premio al lado del bailarín Toni Costa, ambos artistas serian aprovechados por Telemundo para unos próximos proyectos. “Quien será la ganadora de ‘La Casa de los Famosos’ es Laura Bozzo, a menos que ella haga algo que se salga de los planes que tiene la televisora y eche todo a perder. Además tendría su programa como aquí se los dijimos”, señalaron los presentadores del programa “Chismes No Like”.

Play

SALE GANONA LAURA BOZZO YA TENDRÍA CONTRATO – JUAN RIVERA VS LA CASA DE LOS FAMOSOS – CHISME NO LIKE EN ESTE SEGMENTO: -JUAN RIVERA arremete VS La Casa de los Famosos x hablar de JENNI RIVERA -LAURA BOZZO ya habría firmado contrato con TELEMUNDO -Piden auditoría! HUBO TRAMPA en La Casa de los Famosos #chismenolike #elisaberistain #javierceriani #chisme #espectaculos #entretenimiento #show #farandula #memedeldia #showbusiness #loviprimeroenchismenolike #laurabozzo #juanrivera #lacasadelosfamosos Membresias de Chisme No Like youtube.com/channel/UC5qgk9xFZhXjzvCRcZn8KqQ/join… 2022-07-13T13:19:43Z

Este rumor ha crecido con fuerza tanto así que se comenta que el programa “Al rojo vivo” saldrá del aire y será el nuevo programa de “La señorita Laura” que sustituirá al famoso programa informativo de Telemundo, aunque todo estos son rumores y aún nada está escrito en la competencia porque Laura ha estado nominada tres veces en la competencia y siempre ha contado con el respaldo de los televidentes.

Laura Bozzo las reina de las redes sociales

Laura Bozzo de 70 años ha demostrado que esta competencia es el vivo ejemplo de su vida, pues ella ha sido una especie de mamá y hemos visto cada una de sus reacciones espontáneas en cada espacio de la competencia donde es capturada, ya sea durmiendo, en el baño, con sus compañeros y hasta en la piscina. Bozzo no tiene miedo en mostrarse tal y como es.

Sin duda Laura es una de las artistas dentro de la competencia que ha logrado conectar de la mejor manera con el público, su experiencia y su honestidad ha hecho de cada reacción un momento épico dentro del reality de Telemundo, tanto es el cariño de los televidentes que a través de las redes sociales llueven los buenos comentarios hacia Bozzo, perfilándose como una de las favoritas a llevarse el primer lugar y con esto el premio de 200 mil dólares en efectivo.

Laura se encuentra en la recta final de La Casa de los Famosos. Lo que quiere decir que esta cerca de ganar los 200 mil dólares. Ya faltan unas tres semanas para llegar a la gran final del show que transmite por la cadena Telemundo. Así que todavía faltan unas semanas más divertirnos con nuevos memes que sin duda veremos antes que termine el reality.