Daniella Navarro acaramelada con Salvador Zerboni ¿Amor a la vista?

Daniella Navarro ha demostrado que se encuentra muy cercana en la competencia con Salvador Zerboni pese a que son muy buenos amigos. Ambos comparten cama en la suite presidencial y la química entre ellos es desbordante ¿Existe una relación?

Salvador Zerboni fue el líder de la semana y quiso compartir su premio con Daniella Navarro pese a que ellos tuvieron diferencias en el pasado todo indica que en este punto de la competencia andan buscando acercarse, uniendo fuerzas para permanecer aliados.

Daniella Navarro se ha mostrado muy coqueta y cercana con Salvador Zerboni, en la suite presidencial, las cámaras de la competencia captaron cómo está unión cada vez es más cercana y como el villano de las telenovelas se mostraba muy caballero e interesado en la venezolana cuando pasaron la noche juntos.

Sube la temperatura con Daniella Navarro y Salvador Zerboni

Tanto fue la química que fue inevitable que no se dieran caricias. Además en la cálida conversación ellos quieren mostrarse sin filtros en la intimidad del cuarto y no una coraza como lo han hecho a lo largo de su convivencia. Entre vinos, coqueteo, y buena energía los vimos tan cerca que estuvieron a punto de darse un beso. “Entonces tengo que cuidar que no hagas ninguna tontería” a lo que Daniella mordiéndole la barbilla a Zerboni responde “¿Esto es tontería?

La temperatura subió entre ambos actores y ahora parece que existe un coqueteo entre ellos, aunque trata de mantenerse al margen, mientras comparten cama están dejando al descubierto que son más que amigos y que la atracción cada vez aumenta.

Daniella Navarro y su gran admiración con Eduardo Rodríguez

Esta no es la primera vez que cupido hace de las suyas. Recordemos que Daniella Navarro en la competencia sentía gran afinidad con el actor, Eduardo Rodríguez. Las cámaras captaron como entre caricias y besos pasaron buenos momento juntos hasta tal punto que estuvieron en la cama acaramelados. La actriz le dice. “¡Pórtate bien!, esta escena parecía sacada de una verdadera película de amor pero el momento fue arruinado e interrumpido por Toni Costa, y aunque no pasaron la noche juntos sí un tuvieron bastante contacto físico.

Video Video related to daniella navarro acaramelada con salvador zerboni ¿amor a la vista? 2022-07-12T10:37:25-04:00

La historia se vuelve a repetir y estar encerrados en la competencia hace que los habitantes comiencen a tener contacto físico y necesitar afecto y esto es lo que está sucediendo con Daniella Navarro y Salvador Zerboni. Además, la buena química entre ellos está haciendo que florezca una buena relación. Cupido hizo de las suyas dentro de la casa y estar encerrado en una competencia donde la gran conexión crea alianzas y grandes amores, todo apunta que la flecha está en dirección al actor y que ambos andan buscando afecto en la competencia.