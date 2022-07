Alicia Machado habla de Daniella Navarro y Natalia Alcocer ¿Qué comparten en común?

Alicia Machado es experta cuando trata de dar su punto de vista en la edición especial de La Casa de Los Famosos. La venezolana no tiene pelos en la lengua y decide analizar el encontronazo que tuvieron Natalia y Daniella donde se enfrentaron cara a cara.

Alicia Machado conoce muy bien el formato de La Casa de Los Famosos. La exreina de belleza se coronó como la ganadora absoluta de la primera edición y ahora es invitada especial todos los domingos para analizar el desenvolvimiento de los habitantes. La venezolana opina sobre la actitud que ha tenido Daniella Navarro contra Natalia Alcocer.

Natalia Alcocer se enfrenta a Daniella Navarro

Toda está disputa se originó por los comentarios que ha hecho Daniella Navarro sobre el estilo de vida de la mexicana, a tal punto, que ha comentado que Alcocer es mala madre y que sólo le da prioridad a su ropa de marca y no le presta la debida atención a sus tres hijas. Asimismo este tipo de comentarios no es del agrado de la mexicana y decidió darle un parado a la venezolana.

Play

Natalia Alcocer enfrenta a Daniella Navarro y el infierno se desata | La Mesa Caliente A Natalia Alcocer se le acabó la paciencia y le plantó cara a Daniella Navarro, quien no dudó en soltar su veneno. #LaMesaCaliente #Entretenimiento #NataliaAlcocer Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/LaMesaCaliente Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook: facebook.com/lamesacaliente Twitter: twitter.com/lamesacaliente Instagram: instagram.com/lamesacaliente TikTok: tiktok.com/@lamesacaliente Página Oficial: telemundo.com/shows/la-mesa-caliente La Mesa Caliente Myrka Dellanos, Giselle Blondet, Verónica… 2022-07-08T20:27:29Z

Daniella Navarro también es una fuerte contrincante que para en seco cualquier tipo de chisme o dimes o diretes que pueda existir pero en esta oportunidad fue la propia “Vikinga” que tomó la iniciativa y decidió dar un parado a todos los comentarios que ha escuchado como rumor que la venezolana no ha tenido el valor de decírselos en su cara.

Play

NATALIA ALCOCER Cree que DANIELLA NAVARRO Es una copia de ALICIA MACHADO Si te gusto el vídeo comparte el contenido y SUSCRÍBETE a nuestro canal 👍 Sigue todas las noticias del espectáculo en nuestra página: bit.ly/30Sj8G6 Síguenos en redes: YouTube: bit.ly/3rYWwQ2 Facebook: bit.ly/2QgJ8sI Instagram: bit.ly/3c0wo1X Twitter: bit.ly/30Un6xP TIKTOK: bit.ly/3s9EzOI 2022-07-07T23:00:20Z

“Tus acciones referente a lo que has dicho en la casa y lo que has hecho en la casa para mi es inaceptable (…) lo mantendré siempre ¡Loca!” Fueron las palabras que utilizó Navarro ante las acusaciones de Natalia. Parece que no tuvieron miedo para enfrentarse y decirse las cosas sin filtros . La fuerte personalidad de ambas hicieron que se encuentren en esta grande dispuesta donde ninguna dio su brazo a torcer.

Alicia Machado comenta sobre esta pelea

Alicia Machado analiza esta pelea y también expone que tienen en común Natalia Alcocer y Daniella Navarro. “Que las dos tuvieron hijos con unos malditos”, fueron las fuertes palabras que utilizó Machado para analizar el comportamiento de ambas. Además, Alicia aseguró que Daniella no tiene moral para cuestionar a Natalia sobre su pasado y mucho menos de la situación vivida con su expareja. “Porque la expareja de Daniella no es ningún príncipe de Asturias”. Asimismo recomendó que se queden calladas.

Alicia Machado también aseguró que en vez de pelear ambas deberían unirse para crear fuerza. “Las dos tienen unos problemas de autoestima y de auto valorarse como mujeres. Las dos tienen que salir del show a terapia”. La exreina de belleza no tiene miedo en decir la verdad y mucho menos en analizar de manera minuciosa cualquier detalle de la convivencia.

Recordemos que Natalia Alcocer vivió violencia doméstica por parte de su expareja, Juan José Chimal, mientras que Daniella Navarro tuvo una hija en común con el pelotero, Ugueth Urbina. Ambas actualmente se encuentran solteras y luchando por el bienestar de sus hijas para llevarse el título de ganadora de La Casa de Los Famosos y el premio en efectivo.