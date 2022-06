Alicia Machado no quiere hablar de La Casa de Los Famosos 2

La Casa de Los Famosos 2 ha generado un sinfín de comentarios en las redes sociales por la salida de Niurka Marcos y todo lo que se ha destapado por su salida y ahora Alicia Machado no quiere dar ningún tipo de comentario de la situación que está sucediendo por miedo a que la ataquen en las redes sociales.

Alicia Machado luce como una auténtica reina en la alfombra roja | Premios Tu Música Urbano 2022 Video oficial de Telemundo Entretenimiento. Alicia Machado modeló su espectacular outfit, habló sobre 'La Casa de los Famosos' y sus próximos proyectos como actriz. SUSCRÍBETE: bit.ly/TLMDEntretenimientoYT Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 Premios Tu Música Urbano La Alfombra Roja; El desfile de los artistas favoritos del género urbano en una noche llena de originalidad. “Premios Tu Música… 2022-06-23T23:49:27Z

Alicia Machado tuvo una participación en los Premios Tu Música Urbana y durante la rueda de prensa fue cuestionada sobre La Casa de Los Famosos. Sin embargo, la venezolana no quiere comentar nada sobre la edición actual debido a que “no quiero que me destruyan en las redes sociales por eso” pero si decidió dar el nombre de los cuatro participantes que considera favoritos de esta nueva edición Laura Bozzo, Salvador Zerboni, Ivonne Montero y Daniella Navarro, pero la exreina de belleza no quiso comentar sobre la eliminación de Niurka Marcos de la competencia.

La Casa de Los Famosos se ha convertido en el programa favorito de la televisión hispana pero defendió a la producción al asegurar que es un formato interactivo y el público tiene la última palabra. “Hasta mi mamá celebra cuando salva o saca a alguien del programa”, también expreso lo siguiente: “La gente está con el show y eso para cualquier cadena y para gente con talento es importantísimo”.

ALICIA MACHADO entrevista backstage en PREMIOS TU MUSICA URBANO 2022 #aliciamachado #premiostumusicaurbano #pulsopopnews 2022-06-24T04:24:46Z

Alicia Machado fue invitada a participar de los Premios Tu Música Urbano por su contribución en la cadena Telemundo, algo que agradeció mucho. “Yo me me considero parte de la generación reguetón. Creo que todos somos parte del perreo y del reguetón y que tenemos un poco de urbano”, añadió. Alicia Machado forma parte de los panelistas de la edición especial de La Casa de Los Famosos y ha mostrado públicamente el apoyo al cuarto morado y al team de Laura Bozzo donde han analizado las estrategias y cada movimiento de los participantes dentro de la competencia.

La salida de Niurka Marcos ha generado todo un revuelo en la opinión pública y también dentro de la casa. La convivencia de la competencia está que arde entre Ivonne Montero y Laura Bozzo tras la eliminación de la cubana y tras Montero y revelar que nominó a Marcos por su actitud retadora. Por su parte, el cuarto azul se quedo desprotegido y sin líder y ahora cada uno comienza armar su estrategia de manera individual para permanecer y seguir en pie y con ello llevarse el premio en efectivo y el primer puesto en la casa.

Esta nueva edición de La Casa de Los Famosos, nos ha mantenido atentos a cualquier tema de interés que se genere, en esta oportunidad fue la actriz y cantante, Alicia Machado, que entró a colación por la excelente proyección que le dio ser la ganadora de la casa más famosa de la televisión hispana.