¿Niurka Marcos mantuvo relaciones sexuales con Juan Vidal?

La polémica eliminación de Niurka Marcos de La Casa de Los Famosos ha traído consigo infinidades de comentarios .La vedette cubana, Niurka Marcos aseguró sobre una supuesta manipulación de su imagen por parte del equipo de producción y además también decidió revelar detalles de su relación con Juan Vidal ¿Mantuvieron encuentros intimos?

Play

Niurka Marcos y Juan Vidal fueron bajo las sábanas y ella lo llama "anaconda" | La Mesa Caliente Todo indica que Niurka Marcos y Juan Vidal llevaron su relación hasta debajo de las sábanas en La Casa de los Famosos 2. ¡Las imágenes están que arden! . #LaMesaCaliente #Entretenimiento #JuanVidal Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/LaMesaCaliente Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook: facebook.com/lamesacaliente Twitter: twitter.com/lamesacaliente Instagram: instagram.com/lamesacaliente TikTok: tiktok.com/@lamesacaliente Página Oficial: telemundo.com/shows/la-mesa-caliente La… 2022-06-16T20:15:39Z

Dentro de La Casa de Los Famosos vimos cómo surgió ese romance entre Juan Vidal y Niurka Marcos pues ambos eran tan cercamos que formaban juntos sus estrategias, en más de una ocasión veíamos cómo se demostraban cariño reafirmando que tenían más que una amistad, pero ahora la cubana se encuentra fuera del juego y son muchas las inquietudes que surgieron en torno a esta relación.

Niurka Marcos tuvo relaciones sexuales con Juan Vidal dentro de La Casa de Los Famosos

Sin pelos en la lengua, Niurka Marcos realizó una entrevista con el programa “De primera mano” donde fue cuestionada sobre la supuesta relación que mantuvo dentro de la competencia con Juan Vidal, donde se especulo por ser un reality esta relación pudo ser falsa o formar parte de una estrategia, aunque la cubana decidió admitir que sus encuentros fueron reales y está abierta a la posibilidad de retomarla.

Play

Niurka responde a polémicas tras su salida de La Casa de los Famosos | De Primera Mano En #Exclusiva, ¡#Niurka asegura fue víctima de campaña de desprestigio en LCDLF2! No te pierdas lo mejor del espectáculo de lunes a viernes De Primera Mano a las 3:00 p.m. con Gustavo Adolfo Infante, Addis Tuñón y Lalo Carrillo por Imagen Televisión. Visita también nuestra página: imagentv.com O en las redes De Primera Mano Facebook:… 2022-06-21T21:18:11Z

“No fue aparentemente, fue de verdad, una relación muy bonita, muy honesta. Yo lo voy a esperar acá porque obviamente ellos están encerrados herméticamente allá […] lo voy a esperar a ver si podemos continuar esta historia, si no bueno next, no pasa nada, yo soy bastante desapegada con cualquier cosa en la vida”, dijo la vedette. Tan real fue su amor que Niurka confesó que mantuvo relaciones sexuales con Juan Vidal dentro de la competencia. “Fue bien bonito, tres veces”. Asimismo, reveló su molestia al ver que la producción no transmitió dicho encuentro.

Cynthia Klitbo envía advertencia a Niurka Marcos y está le responde

Recordemos que Cynthia Klitbo denunció que Juan vidal era un “aprovechado”, además de señalar que era un abusador de mujeres, y luego se filtraron unos audios donde el actor mostraba actitudes violentas, por lo que la actriz le envió una fuerte advertencia a Niurka como recomendación de su futura relación. “Que bueno que me dices lo de los 4 mil dólares para no prestarle dinero y ya; si algún día me pasa le doy en su mad*e, le caigo a p*tazos, lo agarro dormido”, dijo entre risas Niurka.

Play

Cynthia Klitbo le dice a Niurka que tenga cuidado con ex | La Mesa Caliente Cynthia Klitbo arremetió muy fuerte contra Juan Vidal y le dio una advertencia a Niurka Marcos: "cuídate mamita". #LaMesaCaliente #Entretenimiento #CynthiaKlitbo Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/LaMesaCaliente Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook: facebook.com/lamesacaliente Twitter: twitter.com/lamesacaliente Instagram: instagram.com/lamesacaliente TikTok: tiktok.com/@lamesacaliente Página Oficial: telemundo.com/shows/la-mesa-caliente La Mesa Caliente Myrka Dellanos, Giselle Blondet, Verónica Bastos y Alix Aspe… 2022-06-10T19:54:30Z

Niurka Marcos aseguró que su salida del reality no fue por decisión del público sino por los altos ejecutivos de Telemundo. “Yo creo que no me saco el público, creo que la idea fue de los responsables y ejecutivos”. Además de hablar de una supuesta manipulación de su imagen que le costó ataques en las redes sociales. La sorpresiva salida de Niurka Marcos de la competencia nos demuestra que cualquier cosa puede pasar y que ningún participante tiene un puesto seguro, ahora son 11 las celebridades que quedan dentro luchando para llegar a la gran final y obtener el premio en efectivo y el respaldo del público y de esa manera convertirse en el ganador de esta segunda edición de La Casa de Los Famosos.