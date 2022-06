Niurka Marcos y Juan Vidal: ¿Terminaron su relación?

La Casa de Los Famosos trae consigo millones de sentimientos y emociones y ahora parece que la relación entre Niurka Marcos y Juan Vidal no está nada bien y el actor ha decidió estar indiferente mientras que Marcos no aguanta esta situación y rompe en llanto.

Niurka Marcos ha mostrado el gran interés que siente por el actor dominicano y siempre busca darle sus atenciones, amor y demostrarle la química que ella siente, pero parece que las cosas están cambiando la relación y todo esto desde que Julia Gama está de consejera y ha tratado que el dominicano se mantenga al margen de la vedette cubana.

Julia Gama aconseja a Juan Vidal y esto enfurece a Niurka Marcos

El cuarto azul que es invencible parece que también se está debilitando y Niurka Marcos no puede con toda esta situación y se va hasta las lagrima, aunque la cubana culpa a la reina de belleza, Julia Gama, por los consejos y acercamiento que ha tenido con Juan Vidal. La brasileña en más de una ocasión le ha hecho entender al actor que no puede permitir que Marcos los trate de cierta manera pero también pareciera que Gama está utilizando esta debilidad para tomar terreno y hacer su estrategia después de que Marcos dijera que su relación con Nieves no iba a ser duradera.

Hemos visto cómo Juan Vidal ignora a Niurka Marcos tanto así que la vedette cubana está sentada a su lado y le hace una pregunta y este caso omiso, situación que sale de control y Marcos comienza a gritar para llamar su atención pero las múltiples acciones hace que Marcos no pueda contener sus lágrimas la cual se siente muy afectada por toda esta situación.

“Lo que más me duele, no importa, yo he perdido muchas cositas en mi vida” fueron las palabras consternadas de Niurka haciendo referencia a la química y atracción que siente por Juan Vidal y parece que todo se está fracturando, cualquier moviéndoselo dentro de la competencia puede pasar factura y forma parte de causa y efecto. “ Ella también fue hablar mal de Julia con Rafa y ahora que se aguante Niurka”, “ no le creo nada”, “a eso le llamo karma”. Son algunos comentarios en las redes sociales que consideran que esto es parte del castigo que necesita Niurka por en más de una ocasión meter cizalla y hablar sobre los demás compañeros.

Niurka Marcos y Juan Vidal se encuentran en una crisis de relación pero la más afectada de esta situación es la vedette cubana, la cual se siente presionada y quiere que siga floreciendo el gran amor y química que siente hacia Juan Vidal. La competencia comienza a revelar los verdaderos matices y la convivencia esta empezando a pasar factura y sacar a relucir la verdadera personalidades de los participantes.