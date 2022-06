Juan Vidal Y Niurka Marcos: ¿Existe fuego entre ellos ?

La Casa de Los Famosos está comenzando a demostrar que las celebridades cada día muestran su verdadera personalidad y estar encerrados tanto tiempo hacen que la atracción y la química crezcan en los participantes, es inevitable que no florezca el amor y más cuando la mayoría están receptivos y solteros y tienen la libertad de elegir una buena compañía. Por otra parte, parece que la llama de la pasión entre Niurka Marcos y Juan Vidal está comenzando a encenderse ¿Existe química entre ellos ?

Niurka Marcos y Juan Vidal encienden la casa

Niurka Marcos reveló en una íntima conversación con “El Potro” que se encuentra feliz estando soltera. “ La Mujer Escándalo” no tiene pelos en la lengua cuando se trata de hablar de su sexualidad, es una mujer sin filtros que está dispuesta a disfrutar plenamente de las mieles del amor, pero todo indica que entre Marcos y Vidal existe una gran atracción. Recordemos que ambos se encuentran solteros.

Niurka Marcos besa a Juan Vidal en 'La Casa de los Famosos 2' | hoyDía | Telemundo Video oficial de hoyDía. Los besos de Juan Vidal son una de las pocas cosas que ponen nerviosa a Niurka Marcos. La cantante cubana se deja dar cariño por parte del actor dominicano en 'La Casa de los Famosos 2'.

El actor dominicano Juan Vidal no perdió la oportunidad para comentarle a sus compañeros que cuando sea en algún momento líder de la semana va a compartir la suite presidencial con Niurka Marcos, con su cara y la picardia que lo caracteriza también reveló que durante las noches ya la ha besado, además ellos comparten habitación y sin duda el forma parte de la división y del grupo de la cubana de fuego. “ Yo la agarre y la bese, de todo (…) tenemos un pendiente” fueron las declaraciones que dio el actor y que confirma el fuego que existe entre ambos.

Cupido anda desatado en La Casa de Los Famosos

Niurka se lleva a Nacho Casano a la suite ¿y Juan Vidal? | La Mesa Caliente Niurka Marcos quiso que Nacho Casano sea su acompañante en la suite, lo cual no le cayó nada bien a Juan Vidal, con quien la cubana había tenido fuertes momentos de pasión.

Las noches se calientan en La Casa se Los Famosos y ya son tres las pareja que cupido ha tocado, la primera en demostrar su amor fueron Rafael Nieves y Julia Gama, luego existió un trío amoroso entre Ivonne Montero, Eduardo Rodríguez y Daniella Navarro, pero vemos que Ivonne se alejó y esto dio paso a que Navarro y Rodríguez se demuestren su amor con besos y caricias y ahora todo indica que la pasión y calor que sienten tanto Marcos como Vidal sube la temperatura en la casa más famosa de la televisión hispana. No pierden oportunidad cuando están juntos de demostrar sus ganas , sus manifestaciones de amor es tan evidente que todo indica que formalizaran una relación.

Niurka Marcos se besa con Juan Vidal Nuevo romance en la casa de los famosos

Estas celebridades antes de ingresar a la competencia dieron a conocer que están disponibles a que todo suceda entre ellos pero vemos que no solo se quedó en palabras sino paso a acciones. Aunque pensábamos que Niurka por ser la líder de la semana iba a invitar a Juan Vidal a la suite presidencial no fue así, ella prefirió compartir con Nacho Casano una semana de privilegios y esto no ha sido impedimento para que la llama entre ambos aumente dentro de la competencia.