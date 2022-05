Niurka Marcos durmió con Juan Vidal en la primera noche de La Casa de los Famosos

Los integrantes del recién estrenado reality show de Telemundo “La Casa de los Famosos” se vieron enfrentados a un pequeño problema logístico dentro de la residencia: los participantes son 17, pero hay solo 16 camas. Claro que la situación se solucionó rápidamente porque la actriz, de 54 años, Niurka Marcos, le ofreció al actor dominicano Juan Vidal, de 45 años, que durmiera en su cama.

Las interacciones entre la cubana y el actor comenzaron un poco antes, cuando estando en el inmenso closet que comparten los participantes, Juan Vidal sacó de su maleta su “elefantito” -ropa interior tipo hilo dental- y se lo mostró a Marcos, provocando un estallido de risas.

Durante la noche, las cámaras del famoso reality captaron a Marcos y Vidal durmiendo juntos, cada para su lado y sin ningún tipo de interacción. Por lo que durante la primera noche de encierro ambos se comportaron solamente como compañeros de cama.

Niurka Marcos reveló antes de entrar al reality show que estaba abierta al amor. Sin embargo, en declaraciones transmitidas por el programa “La Mesa Caliente” señaló que ya tiene a uno de los famosos en su mira. Con su estilo directo y desvergonzado afirmó que “Me voy a comer a Osvaldo Ríos”.

En el estudio de “La Mesa Caliente” se encontraba la hija de la vedette cubana, Romina Marcos, quien reaccionó con risas ante las declaraciones de su madre.

“Que ella haga lo que quiera, que sea feliz. Este es un programa donde nadie viene a actuar, y el que lo hace que pena, porque lo pasará mal, cada uno debe ser tal como es. Ella dice Osvaldo Ríos, pero si se termina enamorando de alguien más está bien también”, detalló la joven.

Niurka Marcos y el actor Osvaldo Ríos, de 61 años, ya tuvieron un idilio hace años, tal como la misma Marcos lo señaló frente a sus compañeros de encierro, a lo que Ríos asentó levantando su copa de champagne.

“Yo me lo comí a él hace unos cuantos años. Es tremendo camón. Solo que en esa época era muy galán y todo de telenovela y toda la cosa y me dijo: “Mami que nadie se entere”, relató Marcos en declaraciones publicadas por el diario La Opinión.

Por su parte, Osvaldo Ríos no descartó revivir el romance con Niurka Marcos, tras ser consultado por Telemundo si quedan cenizas tras su affaire él respondió con sentido del humor. “Como buen escorpión en mi caso no quedan cenizas, sino llamas (…) recuerdo que Niurka me cuidó cuando me operaron de mis hernias, fue de las pocas personas que me cuidó, me llevaba comida. La conozco como si la hubiera parido”, concluyó.