La Casa de Los Famosos 2: Revive el encuentro entre Niurka Marcos y Laura Bozzo

La Casa de Los Famosos es el reality de Telemundo que pone a prueba la verdadera convivencia de las celebridades que ingresan en la competencia. Ahora son 15 los participantes que están conviviendo 24/7 y sin contacto con el mundo exterior. Hubo mucha incertidumbre entre los fanáticos sobre el trato de las estrellas más fuerte de la competencia, Laura Bozzo y Niurka Marcos, para sorpresas de muchos, ambas se llevan de maravilla, así que revive cómo fue su épico encuentro dentro de la competencia.

Niurka Marcos a Laura Bozzo: "No le dije vieja, le dije fea"

Cada celebridad está dispuesta a jugar y armar su estrategia y eso lo sabe muy bien Niurka Marcos, sin embargo, Laura Bozzo aún no entiende la dinámica del juego y vemos que pierde el control y luego se arrepiente de sus acciones. En el pasado y en un Instagram live realizado por el presentador Rodner Figueroa, vimos cómo Laura y Niurka se lanzaron puntas esto antes de que se abriera las puertas del reality, donde Bozzo aseguró que ella hizo que el programa ¡Ella es Niurka! saliera del aire porque la presentadora peruana tenía el rating e hizo referencia a que la vedette cubana la denominó “vieja”. Por su parte, Marcos no se quedó callada y de manara sarcástica aseguró que no la llamó “vieja” sino “fea”.

Recordemos que existía mucha tensión entre ambas concursantes, sin duda, todos los televidentes estábamos a la expectativa de cómo sería ese primer contacto entre la presentadora de televisión y la cantante y actriz cubana, pero quedamos sorprendidos de su gran encuentro . Cuando Niurka ingresó a la casa comenzó a saludar a todos sus compañeros en ese momento Laura hizo como sino supiera lo que estaba sucediendo y se dirigió a una de las habitaciones, en ese momento, Niurka ingresa y con la mejor actitud se dispone a saludarla donde tomadas de la manos le dice: “dame la mano para que la gente sepa que no es forzado” de manera divertida las dos divas de la televisión tuvieron un encuentro majestuoso, pero también Laura pensó por un momento que Niurka iba agredirla, o así se lo hizo sentir las personas en las redes sociales, pero vemos que hasta ahora los famosos se están divirtiendo y están viviendo esta experiencia al máximo.

Hasta ahora las celebridades que están dentro de la competencia están dispuestas a ganar y armar sus mejores estrategias para permanecer dentro del reality. Tras la eliminación de Mayeli Alonso y Brenda Zambrano estamos a la expectativa de quien es el habitante que abandona la competencia y en este punto se esta comenzando a formar las alianzas, romances y polémicas.