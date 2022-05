Laura Bozzo se confiesa: “mi vida ha sido un eterno empezar de cero”

Laura Bozzo es una de las personalidades más queridas y aplaudidas dentro de La Casa de Los Famosos, ella ingresó al reality como agradecimiento a sus televidentes y a Telemundo por permitirle proyectar su imagen y su talento cuando más lo necesitaba, ahora llega a la competencia para demostrar que está más vigente que nunca y dispuesta a ganar.

Hemos apreciado las etapas de Laura Bozzo y vivido junto a ella a lo largo de su carrera los distintos matices, ahora dentro de la competencia Laura se ha mostrado como una mujer real, sincera y sin miedo a equivocarse, lo ha comprobado más de una vez, al rectificar su impulsiva personalidad, es una mujer que ha madurado emocionalmente y se encuentra en otra etapa de su vida.

Laura Bozzo se confiesa y habla de su renacer dentro de la competencia

Laura Bozzo habla sinceramente y sin filtros fijamente a las cámaras del reality. “Mi vida ha sido un eterno empezar de cero, pero como que yo me adapto”. Además de resaltar su poder de adaptación así cómo confesar que la parte económica nunca ha sido una prioridad para ella y siempre ha prevalecido su humildad a lo largo de su carrera. “Nunca me sentí famosa”. Bozzo comenta sin filtros que una parte de niña no le permitió sentirse exitosa y lo agradece porque así mantiene los pies en la tierra.

“La Señorita Laura” sigue comprometida en ayudar a los más necesitados

“La gente con la que yo me siento parte, la gente más humilde que tienen un corazón enorme, a ellos le debo todo” Laura no pierde oportunidad para agradecer a sus fanáticos, uno de los motivos por los cual la abogada peruana está dentro de la competencia es una manera de agradecer todo el apoyo recibido. “Voy voy a vivir 97 y voy a morir haciendo televisión”, fueron las emotivas palabras de Bozzo. La Casa de Los Famosos ha hecho que todos estos sentimientos vuelvan a florecer. “Dejar salir todas mis heridas, de cortarme las plumas, el pico como el águila” en relación y simbolismo al cambio, también admitió que cuando salga de la competencia va a ser una nueva Laura y va a seguir enfocada en ayudar a la gente como lo ha hecho a lo largo de su vida.

La Casa de Los Famosos 2 mantiene alejados a las celebridades sin ningún tipo de contacto físico con el mundo exterior, esto permite que salga a relucir su verdadera personalidad y sentimientos y ahora Laura decide demostrarse sin filtros al hablar con sus fanáticos de todas las emociones que ha sentido dentro de la competencia.