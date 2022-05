La Casa de Los Famosos 2: Natalia Alcocer estalla contra Laura Bozzo

Durante la transmisión de tercera eliminación dentro de La Casa de Los Famosos se armó tremenda pelea entre Natalia Alcocer y Laura Bozzo, tanto fue su discusión que se fueron a los gritos para defender su punto de vista, pero ¿Qué originó este encontronazo de palabras?

Con el 60 % de los votos, el influencer mexicano, Luis “Potro” Caballero, fue el integrante que abandonó la competencia y vimos cómo los participantes recibían en la casa a Nacho Casano y Lewis Mendoza, pero también hubo mucha desilusión al enterarse que “Potro” fue el tercer competidor en abandonar el reality de Telemundo.

Natalia Alcocer explota contra Laura Bozzo

Natalia Alcocer se mostró muy afectada por la salida del Luis Caballero, en la casa se estaban viviendo los sentimientos a flor de piel, y Laura Bozzo decidió hacer un comentario tras ver llorar a Natalia y esta no se aguantó y se fueron a los gritos. “Usted déjeme a mi sentir lo que yo quiera”, comentó “La Vikinga” a lo que Bozzo la denominó “Hipócrita”. Por su parte, Natalia exigió respeto por parte de la presentadora peruana y esto desató una guerra de palabras.

“Yo no soy hipócrita, la única hipócrita que no sabe que ni siquiera que quiere es usted ¡Usted no sabe lo que yo siento!“ Sin duda, las cosas están empezando a tomar otro tono y la convivencia ha hecho que las celebridades se encuentren vulnerable ante cualquier estímulo, tanto Alcocer como Bozzo encendieron la casa competencia y fueron muchos los comentarios encontrados en las redes sociales. “ Se tenía que ir Nacho”, “ Es que somos nosotros los que elegimos, explíqueselo a Laura”.

Se arma la pelea dentro de la competencia

La salida del tercer participante desató emociones encontradas, lo que provocó que se encendiera la casa con dimes y diretes, y vemos cómo Natalia Alcocer y Laura Bozzo empezaron a declararse la guerra. La Casa de Los Famosos 2 trae consigo nuevas estrategias y alianzas y está competencia dará un giro de 180 grados. Hasta ahora las celebridades que están dentro de la competencia están dispuestas a ganar y armar sus mejores estrategias para permanecer dentro del reality. Tras la eliminación de Mayeli Alonso, Brenda Zambrano y Luis ” Potro” Caballero estamos a la expectativa de quienes serán los próximos en liderar la lista de nominación y en este punto se esta comenzando a formar las alianzas, romances y polémicas.