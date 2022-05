Daniella Navarro explota contra Natalia Alcocer ¿Qué sucedió?

Esta temporada de La Casa de Los Famosos se ha caracterizado porque cada una de las celebridades no se quedan calladas y deciden decirse las cosas en la cara. Ahora el enfrentamiento surgió entre Daniella Navarro y Natalia Alcocer, ambas se enfrentaron y comenzaron un cara a cara, pero ¿Qué sucedió realmente ?

Daniella Navarro enfrenta a Natalia Alcocer

Daniella Navarro se ha mostrado muy receptiva dentro de la competencia y su unión con Laura Bozzo ha hecho que se haya creado una amistad y conexión muy especial con la presentadora peruana, pero en un comienzo de la competencia también existía una afinidad con Natalia Alcocer, ahora parece que las cosas han cambiado y según la actitud de Navarro no es la misma, por eso la actriz venezolana decidió enfrentar y encarar a la también conocida como “La Vikinga”.

Pelea de Natalia La Vikinga VS Daniela Navarro SE ODIAN en LCDLF estas 2 chicas se dijieron las verdades en su cara. y todo por la srta laura. Pelea de Natalia La Vikinga VS Daniela Navarro SE ODIAN en LCDLF #nataliaalcocer #danielanavarro #lcdlf 2022-05-25T02:10:55Z

La candente conversación comenzó cuando Daniella decidió explotar en contra de Natalia. “Si hay algo en la vida que yo no puedo ser es Judas”, fueron las fuertes palabras de Navarro, dando a entender que ella no es una mujer ni falsa ni traicionera, todo esto tras los rumores y fuertes comentarios de que Daniella es una fiel seguidora de Bozzo. “¿Tú sientes que yo te hice algo? ¿De manera injusta?” fue la pregunta que le realizó Navarro a Natalia, pero esta sin pelos en la lengua aseguró que ella no piensa actuar y cambiar su personalidad para encajar en algún grupo o amistad.

Daniella no quiere tener ningún tipo de contacto con “La Vikinga”

“Tú quieres estar bien con todo el mundo”. comentó Navarro pero inmediatamente Natalia respondió que no le interesa lo que piense ni ella ni el resto de sus compañeros pero la actriz venezolana solo le pidió una sola cosa a “La Vikinga” pues le dijo que fuera honesta. Por otra parte, Navarro le exigió a Natalia que no le hablara para evitar cualquier tipo de altercados. Vemos que las cosas dentro de la competencia esta dando un giro de 180 grados y todo puede suceder en esta telenovela de la vida real.

La competencia se está dividiendo en dos bandos uno liderado por Laura Bozzo y otro por Niurka Marcos y cada vez más son los enfrentamientos que estamos viviendo en la casa, sólo queda esperar cómo será ese gran encontronazo con estas dos grandes celebridades dentro del reality de Telemundo.



La Casa de Los Famosos 2 está comenzado a revelar cuáles son los verdaderos sentimientos de las celebridades, sin duda, veremos a una Laura dispuesta a entregarlo todo para demostrar que indiscutiblemente que ella es la reina de la televisión, pero también el resto de las celebridades estarán luchando por un único objetivo y es permanecer dentro de la competencia más famosa de la televisión hispana.