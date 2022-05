Laura Bozzo se ha caracterizado a lo largo de su carrera de ser la voz de los que no tiene voz y por eso que es conocida como “La abogada de los pobres”, también ha hecho popular la frase ¡Qué pase el desgraciando! Cuando de defender a la mujer se trata, pero ahora habla sin filtros con Natalia Alcocer y su actitud contra los hombres, pero ¿Qué le dijo la presentadora de televisión?

Natalia Alcocer también es una mujer que ha defendido los derechos de la mujer, ella ingresa a La Casa de Los Famosos luego de haber vivido violencia doméstica y financiera por parte de su exesposo, Juan José Chimal, y padre de sus tres hijas. Por su parte, Natalia sufrió maltrató cuando se encontraban casada con el empresario mexicano, tras esta vivencia, Alcocer ha sido ejemplo de superación y lleva un mensaje de empoderamiento cuando de defender a la mujer se trata, pero tanto son sus comentarios que Laura Bozzo le da un parado en una conversación sin filtros.

Laura Bozzo tilda de feminista a Natalia Alcocer

“A veces siento, es que siempre defiendes mucho a la mujer, yo también, pero eso no significa que seamos feministas ” fueron las palabras de Bozzo contra Alcocer al resaltar que también hay hombres que tienen valor y que son “buenas personas”. Por otro lado y con cara de sorprendida Natalia no lograba entender el comentario y respondió confundida. “A los hombres los trato mal”, a lo que Laura sin pelos en la lengua le comentó que sentía que “La Vikinga” era muy feminista.

Laura también resaltó la situación que vivió Alcocer en el pasado que la ha hecho una mujer más fuerte cuando defender el poder femenino se trata. “ Todo siempre es pro mujer, pro mujer (…) de repente todavía no te conozco”, pues Laura no perdió la oportunidad para decirle que estaba muy sentida por el voto que realizó para que la abogada peruana saliera de la competencia a lo que respondió inmediatamente que debía existir congruencia. Podemos ver el lado más sensible de los artistas dentro de la competencia más famosa de la televisión hispana.

Laura y Natalia arreglan sus diferencias

Recordemos que Laura y Natalia tuvieron un encontronazo cuando la peruana se sintió indignada por un comentario que le hizo Natalia a Daniella Navarro sobre su actitud con Bozzo, situación que se salió de control y la misma Laura decidió hablar con Alcocer y expresarle todo lo que se sentía, pues realmente está competencia cada día día demuestra de que están hechas las celebridades.

Esta segunda semana de eliminación veremos si Natalia Alcocer sale de la competencia. Recordemos que actualmente ella se encuentra en la lista de nominación junto a Brenda Zambrano y Nacho Casano, esta es la segunda semana que el actor argentino es nominado para que abandone la competencia.