La Casa de Los Famosos 2: Niurka Marcos no se presentó en la gala

Niurka Marcos fue la sexta eliminada de La Casa de Los Famosos su salida de la competencia generó alegría y frustración para el resto de los fanáticos. A su vez, todo parece indicar que la cubana no estará presente en ninguna gala por una presunta manipulación de su imagen dentro de la competencia.

Niurka Marcos reveló que no asistiría a ninguna gala de La Casa de Los Famosos luego de que en las últimas semanas la producción manejara su imagen en su contra tanto así que aseguró que Telemundo manipuló la información, esto hizo que la vedette cubana tomara la decisión de no aparecer en el programa durante la transmisión del 21 de junio.

Niurka Marcos no se presentó al programa

La dinámica de la competencia se centra en cada eliminación se recoge las impresiones del participante de la semana que sale de la casa y vemos cómo es su reacción ante las estrategias, conversaciones y nominaciones que surgen dentro del reality. En esta oportunidad, Niurka Marcos tomó la decisión de no asistir al programa para defender su integridad luego de asegurar que la decisión de su salida se debe a los ejecutivos de la planta televisiva y no el público.

Niurka no llegó a la gala de La Casa de los Famosos | hoyDía | Telemundo Video oficial de hoyDía. Tras ser expulsada, la artista cubana Niurka Marcos no acudió a la gala, por lo que Héctor Sandarti le envió un mensaje para decirle que la esperaban con los brazos abiertos.

Durante la transmisión del 21 de junio se encontraba Héctor Sandarti junto a Jimena Gállego y una silla color amarilla que sería el puesto donde iban a recibir a Niurka Marcos para recoger todas su impresiones pero esta decidió no asistir al programa. “Familia tenemos que decir que Niurka no se presentó a nuestro programa, la estuvimos esperando (…) decirle que teníamos mucho que platicar con ella, mucho que mostrarle, mucho que charlar con Niurka pero Niurka sabes que esta es tu casa y aquí siempre te estaremos esperando con los brazos abiertos” fue el comunicado que ofreció Sandarti tras la decisión de la vedette cubana.

Niurka Marcos y sus razones por los cuales salió de La Casa de Los Famosos

Niurka no tiene pelos en la lengua cuando se trata de dar su punto de vista y ahora se armó todo un revuelo por su salida inesperada de La Casa de Los Famosos y supuestamente los responsables de esta decisión fue la producción del programa y no los fanáticos. A través de sus redes sociales la también cantante decidió responder algunas dudas de sus seguidores y realiza nuevamente fuertes declaraciones. Uno de sus fanáticos le preguntó a la cubana quien sería el próximo ganador de la competencia y esta sin pelos en la lengua respondió “ No se quién gane porque la producción manipula”. A su vez, Marcos explicó los argumentos de sus salida, uno de ellos se debe a que no habló en la cena donde se encontraban reunidos los nominados a eliminación. “Yo rompí las reglas del juego porque tenía la alacena de mi gente llena y al parecer estas actitudes no fue del agrado de la producción y decidieron sacarla del juego.