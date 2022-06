Niurka Marcos fue la sexta eliminada de La Casa de Los Famosos 2 pero su salida generó un gran revuelo, tanto así, que la cubana se negó a participar en las galas del programa y aseguró que su salida se debe a decisión de Telemundo y no del público.

Niurka Marcos explica las razones de su salida de La Casa de Los Famosos 2

A través de las redes sociales y en un en vivo en su cuenta oficial de Instagram, la cubana de fuego, Niurka Marcos, siguió afirmando que su salida de la competencia se debe a una campaña realizada para desprestigiar su imagen. Por su parte, Niurka Marcos es conocida en el mundo del espectáculo como “La mujer escándalo” pero ahora en esta etapa dentro de La Casa de Los Famosos vimos a una artista con un liderazgo y una personalidad completamente distinta a lo que estamos acostumbrados. Todo dio un giro de 180 grados cuando la cubana decidió no participar en la prueba semanal y parece que este hecho le costó la salida del programa.

Niurka no tiene pelos en la lengua cuando se trata de dar su punto de vista y ahora se armó todo un revuelo por su salida inesperada de La Casa de Los Famosos y supuestamente los responsables de esta decisión fue la producción del programa y no los fanáticos. A través de sus redes sociales la también cantante decidió responder algunas dudas de sus seguidores y realiza nuevamente fuertes declaraciones.

En una íntima conversación, uno de sus fanáticos le preguntó a la cubana quien sería el próximo ganador de la competencia y esta sin pelos en la lengua respondió. “ No se quién gane porque la producción manipula”. A su vez, la cubana fue cuestionada sobre lo que se comenta dentro de la casa que Daniella fue la responsable de su salida pero sin pelos en la lengua comentó que la sacaron fueron los ejecutivos y explica las razones de su salida.

Niurka aseguró que rompió las reglas del juego

“Yo rompí las reglas” comentó Marcos y explicó los argumentos de sus salidas, uno de ellos se debe a que no habló en la cena donde se encontraban reunidos los nominados a eliminación. “Yo rompí las reglas del juego porque tenía la alacena de mi gente llena y al parecer estas actitudes no fue del agrado de la producción y decidieron sacarla del juego.

En una entrevista en exclusiva con el programa De Primera Mano Niurka Marcos aseguró que su salida del reality no fue por decisión del público sino por los altos ejecutivos de Telemundo. “Yo creo que no me saco el público, creo que la idea fue de los responsables y ejecutivos”. Además de hablar de una supuesta manipulación de su imagen que le costó ataques en las redes sociales.

Play

Video Video related to niurka marcos explica las razones de su salida de la casa de los famosos 2 2022-06-22T10:52:47-04:00

El paso de Niurka Marcos por la competencia despertó la opinión pública y todo parece indicar que la salida de la vedette cubana del reality no fue apreciado de la mejor manera tanto así que tomó la decisión de mantenerse al margen y no aparecer en ninguna gala del programa con el argumento de que la planta televisiva intentó desprestigiar su imagen.A su vez, Marcos confesó que en el contrato no esta obligada a tener alguna participación. Sin duda, la prevalencia de Marcos dentro de la casa marcó un antes y un después de la convivencia.