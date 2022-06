Niurka Marcos lanza veneno contra Brenda Zambrano y está le responde

Niurka Marcos cada vez sigue siendo una de las concursantes con mayor liderazgo dentro de La Casa de Los Famosos y esto ha hecho que se sea más cercana con su grupo del cuarto azul, pero parece, que Marcos se siente invencible dentro de la competencia y comenzó hablar de la influencer mexicana, Brenda Zambrano.

Brenda Zambrano segunda eliminada de La Casa de Los Famosos

Brenda Zambrano fue la segunda participante en salir de la competencia, no contó con el respaldo del público debido a su gran unión de amistad entre Daniella Navarro y Laura Bozzo creando un grupo especial entre ellas y esto no fue del público. Recordemos que Brenda al salir de la competencia agradeció la oportunidad y también la perspectiva que tuvo con algunas personalidades que son totalmente distintas a lo que ella pensaba, pues al igual que Brenda hemos visto cómo es la verdadera personalidad de las celebridades dentro de la competencia más famosa de la pantalla chica.

Niurka Marcos arremete contra Brenda Zambrano

Brenda es conocida en el mundo de los reality show por su participación en el programa “Acapulco Shore” desde ese momento hasta hoy día se ha convertido en una gran influencer y sus fotografías y contenido en las redes sociales le ha valido la cantidad de más de 5 millones de seguidores, pero parece que Niurka Marcos aseguró que esos mismos seguidores se sintieron decepcionados del papel de la mexicana dentro de la competencia además de insultar y criticar el desenvolvimiento de Zambrano.

Brenda Zambrano pone en su sitio a Niurka Marcos

Brenda utilizó sus redes sociales para exponer a Niurka. La mexicana se siente atacada por los comentarios que sigue realizando la vedette cubana pero en esta oportunidad insulto el desempeño de Zambrano dentro de la competencia y esta utilizó sus redes sociales para defenderse. ”Ella se ha metido con mi físico, se ha burlado de temas personales muy fuertes y me ha llamado estúpida solo por no ser su títere y juntarme con @laurabozzo_of Si, tengo millones de seguidores y son lo máximo mi team dinamitas 🧨 que me hicieron tendencia varías veces y explotaron mis post con mucho amor y apoyo, yo me quedo MUY FELIZ por lo que hice dentro de la casa, por las amigas chingonas que hice, los momentos divertidos y obviamente el drama que no puede faltar en mi, pero JAMÁS decepcioné a mi público como lo está haciendo esta señora, tiene que salir y ya nos veremos las caras en la gala si esto se hace con justicia porque esa señora ha defraudado a todo el público con sus actitudes egolatras, envidiosas y con mala vibra SIN RAZÓN ALGUNA #FUERANIURKA #TEAMGARGOLAS 💜”

Aunque el cuarto morado se encuentra debilitado Brenda Zambrano sigue apoyando a Daniella Navarro y Laura Bozzo y desea que la vedette cubana abandone la competencia, comienza una séptima semana de competencia y parece que el encierro y la convivencia está comenzando a pasar factura a los participantes.