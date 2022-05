Brenda Zambrano revela conversaciones con Nacho Casano

La Casa de Los Famosos 2 da muchos de que hablar y tras la eliminación de la influencer mexicana, Brenda Zambrano, no perdió la oportunidad para hablar sobre todo lo que sucedió dentro de la competencia y también de cómo fue su convivencia con Nacho Casano.

Lo que piensa Brenda Zambrano de Niurka Marcos

Pero también Zambrano quedó sorprendida al enterarse de todas las conversaciones que tuvo Niurka Marcos a sus espaldas, Brenda asegura que esa actitud fue por su acercamiento con Laura Bozzo el cual no era del agrado de la vedette cubana. “Hay conexiones, hay cosas que pasan”, pues Zambrano reveló que pensaba que Marcos era una persona sincera pero se dio cuenta que no lo es. “Si le molestaban cosas de mi porque no se me acercó y me las dijo”.

Brenda Zambrano publica conversaciones con Nacho Casano

Recordemos que los primeros encontronazos dentro de la casa se originaron entre Brenda Zambrano y Nacho Casano, debido a un comentario que hizo el actor argentino y el cual Zambrano se encargó de regarlo como pólvora, situación que se salió de control y además provocó muchas divisiones dentro de la competencia más famosa de la televisión hispana.

Brenda Zambrano destapa conversaciones que tuvo con Ignacio Casano hace algunos años y que él decía que no la conocía… #LCDLF2 pic.twitter.com/MEHYxlsntv — 𝗟𝝠 𝗖𝝝𝗠𝝠𝗗𝗥𝗜𝗧𝝠 (@LaComadritaOf2) May 25, 2022

“Que se puede esperar de Nacho, tengo mensajes de Nacho desde el 2013 que me pone, hola”. Fueron las fuertes declaraciones de Brenda Zambrano al revelar que el actor estuvo interesado en ella. Además de confesar que cree que desde ahí viene el resentimiento en su contra, por su parte, Zambrano aseguró que su altercado con él se dio por un simple comentario el cual quedó todo grabando dentro de la casa.

BRENDA ZAMBRANO llega al foro de LCDLF despotricando con Toda Brenda Zambrano llego al foro de LCDLF y despotrico en contra de sus enemigos . 2022-05-25T01:44:52Z

Pero todo pareciera que Nacho quería fuera de la competencia a Brenda porque el tuvo la opción de realizar el voto espontáneo y con esto le otorgó 3 puntos para que la influencer saliera de la competencia. A su vez, cuando fue el momento de que el público decidiera y se dijera que Brenda estaría fuera de la competencia, la reacción del actor fue tan indiferente que no se despidió de la mexicana y dio la media vuelta y regresó a la competencia, esta escena dejó en evidencia cuáles son los verdaderos sentimientos de los participantes.

Ya son dos las celebridades que han abandonado la competencia, Mayeli Alonso y Brenda Zambrano, y las cosas dentro de la casa están empezando agarrar otro rumbo, debido a que los participantes están comenzando a realizar sus propias estrategias para mantenerse dentro de la competencia y ser los ganadores absolutos de esta telenovela de la vida real. Comienza la tercera semana de competencia y veremos cómo quedaran la lista de nominaciones, pero ya Laura Bozzo tuvo la oportunidad de realizar el voto espontáneo donde nominó a Niurka Marcos e Ivonne Montero para que abandonen la competencia.