Nacho Casano es el primer participante en utilizar el voto espontáneo

Nacho Casano es el actor que ha dividido la casa en sentimientos encontrados, aunque se ha demostrado como un hombre tímido también nos queda claro que no se deja de nadie y defiende sus derechos, aunque fue salvado de eliminación el aprovechó la nueva modalidad que existe en La Casa de Los Famosos del voto espontáneo. ¿A quién nominó el actor mexicano ?

La nueva modalidad del voto espontáneo



La Casa de Los Famosos 2 trae nuevos capítulos cargados de emoción, romance, alianzas y polémicas, pero esta nueva edición también trae consigo nuevas reglas y entre esas se encuentra el voto espontáneo, luego de cada eliminación uno de los participantes tiene la opción de ingresar al confesionario para nominar de manera espontánea al resto de sus compañeros, pues esto le suma tres y dos puntos a los artistas nominados, pero solo tiene el privilegio de pasar un solo participante de la competencia que contará con en este voto espontáneo.

Nacho Casano fue el primero en ingresar al confesionario

Tras la salida de Mayeli Alonso, el actor argentino Nacho Casano, no perdió la oportunidad para ingresar al confesionario y utilizar el voto espontáneo, pues tras los hechos suscitados en la competencia por un comentario que hizo el actor sobre la estadía de Julia Gama y Rafael Nieves en la suite presidencia y el chisme que se divulgó como pólvora por parte de la influencer mexicana, Brenda Zambrano que hizo que muchas de los artistas de la casa no tomaron muy bien lo comentado por Casano y provocó la primera discusión dentro la competencia.

Casano nomina a Brenda Zambrano y Natalia Alcocer

Play

“Le quisiera dar tres puntos a Brenda Zambrano”, el actor no dudó en dar su motivo de la votación. “ Su actitud de malicia, de engaño, si tiene algo en mi contra no tengo ningún problema. Ahora al manipular a toda una casa para hacerme sentir, como me siento esta semana”. Fueron las fuertes declaraciones que dio Casano debido al encontronazo que tuvo con la influencer mexicana que se encargó de llevar y traer cuando el artista sólo había hecho un simple “comentario”. Por otro lado, le dio dos puntos a su colega, Natalia Alcocer, por estar confabulando dentro de la competencia. “ Confabular, llevar, traer, mentir, tergiversar por eso si tengo un problema”, de esa manera Nacho decidió utilizar el privilegio del voto espontáneo.

El actor argentino mostró toda la inconformidad que sintió debido a los eventos suscitados y cómo Brenda y Natalia se encargaron de hacer una turbia convivencia, pues este voto que optó utilizar va afectar a estas dos grandes celebridades para la lista de eliminados de esta semana, sin duda, la competencia está tomando forma y muchas son las dudas que tenemos sobre cómo se seguirá desenvolviendo la convivencia dentro de la casa más famosa de la televisión hispana.