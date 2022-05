Mayeli Alonso suelta su furia contra sus compañeros por salvar a Nacho Casano [VIDEO]

Este domingo 15 de mayo, Nacho Casano se convirtió en el primer salvado de La Casa de los Famosos 2. Nacho estaba nominado junto a Osvaldo Ríos, Juan Vidal, Laura Bozzo, Toni Costa y Mayeli Alonso.

En esta segunda temporada Telemundo hizo unos cambios en el reality. En esta nueva los integrantes de la casa podrán salvar a uno de los nominados. Cada uno de los habitantes votará por quién quiere que siga en la competencia. Hasta los nominados pueden votar pero tienen prohibido votar por ellos mismos.

El programa también hizo una encuesta con el público para tener una idea a quién salvarían los famosos para que continue en la casa. En dicha encuesta los resultados fueron los siguientes:

Laura 40%

Osvaldo 8%

Mayeli 10%

Toni 37%

Nacho 4%

Lo que quiere decir que el público estaba seguro que los habitantes iban a salvar a Laura y que Nacho era el menos probable de ser salvado. Pero a la hora de que cada uno de los habitantes iban entrando al zoom para decirle a la jefa por quien votaban para que se quede en la casa, esa encuesta se volteo por completo.

Lewis Mendoza, Juan Vidal, Eduardo Rodriguez, Osvaldo Ríos y Laura fueron quienes salvaron a Nacho. Estos cinco votos dejo la tabla final como el salvado de la Noche de Salvación. “No sé que me sorprende más si la salvada de Nacho o que no hayan salvado a Laura”, expresó el presentador Héctor Sandarti.

“Yo lo único que estoy pensando es que en esta edición, estos vienen a jugar, aquí vienen por los 200 mil dólares. Ellos vinieron a jugar…ellos no vinieron a ‘aquí somos una gran familia’ no, no, no. Ellos vinieron con su estrategia y vinieron a ganar”, dijo Alicia Machado, quien fue una de las invitadas especiales de la noche especial de este domingo, 15 de mayo.

Aquí en AhoraMismo estamos de acuerdo con lo que dijo Alicia: “Cómo ellos saben que Nacho no es peligroso, lo salvan”.

<2>Mayeli empieza a gritar en La Casa de los Famosos 2

SALVAN A NACHO 😱 BRENDA Y MAYELI FURIOSAS 💥 ASI REACCIONARON| LA CASA DE LOS FAMOSOS 2

Una vez que terminó el show del domingo, las cámaras dentro de La Casa de los Famosos continuaron rodando y captaron la furia de Mayeli Alonso tras enterarse que Nacho fue salvado por sus compañeros. “Se me parece súper raro, uno es un plan del programa o dos aquí todos son unos hipócritas. Se me hace bien culero…se me hace bien gacho estar rodeada de gente que habla mal de alguien y luego por estrategia o por lo que sea hagan eso. Bien culero”, dijo Mayeli. “Se me hace una hipocresía”. Hasta se fue a los gritos con Niurka Marcos. Mayeli dijo que hasta ella habló mal de Nacho.

Cabe mencionar que Niurka no voto para que Nacho sea el salvado de la noche. Niurka voto por Laura.

MAYELI LA MAS ENOJADA POR LA SALVACIÓN DE NACHO !! LES DIJO HIPÓCRITAS

Niurka le respondió a Mayeli que ella lo defendió. “Lo defendiste pero te pareció mal cuando habló de esta Marra”, contestó Mayeli. Arriba esta el video para que veas todo el drama que se armó en La Casa de los Famosos tras la salvada de Nacho.