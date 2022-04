La reconocida presentadora de televisión, Laura Bozzo, es una abogada que a través de los años ha estado más vigente que nunca en la televisión con sus formatos de talk show los cuales han revolucionado la historia de la pantalla chica.

¡Qué pase el desgraciado! Es la frase más recordada de Laura, debido a que Bozzo la utilizaba en su programa a la hora de defender a las mujeres, por eso también es conocida como la abogada de los pobres.

Laura Cecilia Bozzo Rotondo es una presentadora de televisión y abogada peruana, mejor conocida como Laura Bozzo, la primera vez que incursionó en la pantalla chica fue en el año 1994, desde ese momento hasta hoy día, 28 años después Laura ha sido una mujer entregada a su público y los medios de comunicación.

¿Cuántos años tiene Laura Bozzo?

Laura Bozzo nació un 19 de agosto del año 1952, actualmente la reconocida abogada tiene 69 años de edad. Pues ella nunca ha tenido miedo en mostrar su verdadera belleza, es por eso que también ha revelado cuáles son sus trucos de belleza para mantenerse muy bien, sin duda Laura recurre a los procesos estéticos no invasivos para cuidarse y verse cada día mejor frente a las cámaras.

Laura cuida su salud y bienestar

Laura Bozzo vaya 3ncontron4zo con la prensa 😱 en el aeropuerto tienes que verlo ahora 2022-03-31T22:28:35Z

Uno de sus mayores secretos es cuidar su alimentación es por eso que Laura trata de mantenerse en forma, para ella es muy importante cuidar su salud, pese a todos los problemas que ha enfrentado en el pasado, ella prefiere enfocarse en su bienestar por esa razón también sigue manteniéndose activa en el mundo de la televisión.

Sin duda Laura Bazzo es una de las competidoras más fuerte de esta nueva edición de La Casa de Los Famosos, pues su principal contrincante será la vedette cubana Niurka Marcos, la cual no se quedó callada y con un encuentro con los medios de comunicación llamó ¡Vieja! a la abogada peruana, sólo queda esperar cómo será la verdadera convivencia dentro del reality.

Play

Laura Bozzo estará implacable con el irrespeto en La Casa de los Famosos 2 Video oficial de Al Rojo Vivo. La presentadora peruana fue confirmada como la décima integrante de la segunda temporada de La Casa de los Famosos y ya avisó las cosas que no está dispuesta a tolerar. #AlRojoVivo #LauraBozzo #LaCasaDeLosFamosos2 Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/AlRojoVivoYT Al Rojo Vivo: “Al Rojo Vivo” es una revista noticiosa… 2022-04-23T01:08:29Z

“Soy una persona que actuó con inteligencia, yo elijo a mis enemigos, nadie me elige como enemiga, yo los elegidos, yo no me voy a pelear con peso pluma, yo me peleo con peso pesado y generalmente mis peleas son con los hombres no con las mujeres… cada quien tiene su punto de vista y respeto el punto de vista de los demás”, esto en relación a su convivencia con Niurka Marcos y el resto de los participantes de la competencia.A sus 69 años, Laura Bozzo demuestra que está más vigente que nunca y que la edad es sólo un número, lo importante es llevarlo con actitud ¡Felicidades Laura!