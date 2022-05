Alicia Machado es tema de conversación dentro de La Casa de Los Famosos 2

Esta segunda temporada de la casa abrió las puertas y recibió a 17 celebridades que están dispuestas a ganar y llevarse el mayor reconocido del público, pero sin duda la reina del reality show fue la venezolana, Alicia Machado quien logró obtener 40 millones de votos por parte de sus fanáticos y el premio en efectivo.

La Casa de Los Famosos 2 empezó una temporada cargada de mucho drama y compañerismo, para sorpresa de todos, vimos a la venezolana, Alicia Machado, encender las luces de la casa y así darle inicio a esta nueva temporada. Sin duda recordar La Casa de Los Famosos es pensar inmediatamente en la actriz y cantante venezolana, Alicia Machado, la cual utilizó la mayor estrategia para ganar la competencia, ser una mujer real y auténtica.

Salvador Zerboni gran admirador de Alicia Machado

Salvador Zerboni confesó que votó por Alicia Machado para que ganará la competencia, pues todo esto se originó, cuando se encontraba promocionando su último proyecto en las telenovelas “ Parientes a la fuerza”, cuando se percató del gran proyecto de La Casa de Los Famosos que es una adaptación del formato “Big Brother”. “ Veo a la Machado recibiendome y digo ¡Wow!”, haciendo referencia a su primera encuentro en la casa y el gran recibimiento que le dio nuestra eterna miss universo a la competencia.

“Que chingón que pude votar por ella, que me cae tan bien aparte, que estaba ya de reina y que estaba ganando, entro y me recibe”. Fueron las palabras de admiración de Salvador Zerboni hacia Alicia Machado, esta plática se originó con Laura Bozzo y Mayeli Alonso.

Mayeli Alonso agradecida con Alicia Machado

La conversación se puso tan amena que la empresaria mexicana, Mayeli Alonso, se dispuso a contar una anécdota que vivió con Machado cuando ella se estaba divorciándose de Lupillo Rivera. “Cuando yo me estaba divorciando, tenía mucha presión porque los medios estaba diciendo que yo había hecho un trío, y que yo me había ido con la persona que había hecho el trío … y la Machado vio el chisme y como que se le hizo, y dijo ‘ ay Lupillo no te preocupes porque unos cuernitos no caen mal de vez en cuando’”. Fue la revelación de Mayeli a sus compañeros. Además de comentar desde que escuchó ese comentario se relajada e hizo de ese show todo un relajó para que no le afectaran todo lo que decía la prensa. Alonso se sintió salvada con ese comentario que hizo la exreina de belleza.

Salvador Zerboni es un fiel admirador de la carrera de Alicia Machado además que fue un honor que la venezolana fuera la que inaugurará esta nueva edición de la competencia. “ Fue un detalle muy bonito” además de resaltar la gran evolución que ha tenido a través de los años. “Es para aplaudirle la admiración de la mujer y particularmente es un ejemplo de mujer”, además Zerboni no dejo de aludir el merecido título que obtuvo Alicia Machado dentro de la competencia .

Esta nueva edición de La Casa de Los Famosos,nos ha mantenido atentos a cualquier tema de interés que se genere, en esta oportunidad fue la actriz y cantante, Alicia Machado, que entró a colación por la excelente proyección que le dio ser la ganadora de la casa más famosa de la televisión hispana.