Alicia Machado a lo largo de 25 años de carrera artística ha protagonizado innumerables momentos importantes como: el nacimiento de su hija, roles telenovelas, placas discográficas, exposición en los medios, entre otros; pero sin duda, el año 1996 ganar el Miss Universo le cambió por completo su vida.

Alicia Machado es una de las reinas de belleza más conocidas en los últimos tiempos, su paso por el Miss Universo le dio proyección a nivel internacional, al subir algunos kilos demás y exponer ante los medios de comunicación el proceso que estaba viviendo.

Alicia Machado y su paso por el Miss Universo

Play

Video Video related to alicia machado: el momento más importante de su vida 2022-05-09T10:28:41-04:00

Alicia sin duda es sinónimo de belleza, carisma e inteligencia, en el año 1995 ganó el Miss Venezuela, representando al estado de Yaracuy, poco después llega a la competencia de Miss Universo, considerada una de las mejores, motivo por el cual ganó contra todo pronóstico la noche del 17 de mayo de 1996.

Play

MISS VENEZUELA 1996 CROWNING MOMENT 2011-10-17T03:00:51Z

Lo que hizo que Machado se llevará la corona fue en la pregunta final donde unos de los jueces le cuestionó que si tuviera que elegir solo una opción por cuál se inclinaría si ser inteligente, rica y bella. Alicia Machado dijo que eligiera ser inteligente porque con esa cualidad se pueden obtener las otras dos, respuesta que le dio de inmediato la corona de tan prestigioso concurso.

Play

1996 MISS UNIVERSE: Final Question The final three contestants have one last hurdle before Miss Universe is crowned! 💫 Miss Universe 2019 is Zozibini Tunzi from South Africa Learn more about the competition at missuniverse.com Stay Connected! Facebook: facebook.com/MissUniverse Twitter: twitter.com/MissUniverse Instagram: instagram.com/MissUniverse Follow Zozibini Tunzi on Social: Instagram: instagram.com/zozitunzi Twitter: twitter.com/zozitunzi Category: Miss Universe Year In The Life Year:… 2020-05-20T21:00:05Z

A pesar del gran trabajo que hizo Machado en el certamen, su reinado no pasó por debajo de la mesa, pues el dueño de la organización en aquella época, Donald Trump, realizó unos comentarios desafortunados acerca de su figura e incluso la obligó a hacer ejercicio frente a fotógrafos. Machado no dejó que esto le afectara e incluso lo utilizó a su favor para hacerse notar ante el medio.

Play

Miss Universe 1996 Crowning Las Vegas – Nevada, USA 2010-03-05T23:22:24Z

Machado contra Donald Trump

Tras su reinado como Miss Universo Alicia Machado subió de peso y las críticas de Donald Trump hacia ella no cesaron, con fuertes rumores en esa época de destitula de la corona. En esa oportunidad, Trump convocó a los medios para que grabaran a Machado haciendo ejercicio frente a las cámaras.En una grabación de la época, se ve a Trump decir, sonriente: “Con lo que ha aumentado de peso, se nota que le gusta comer”.

Play

Donald Trump enciende las redes para atacar de nuevo a Alicia Machado Durante la madrugada de este viernes Donald Trump atacó por twitter la reputación dela ex reina de belleza, afirmando que hizo "un video de sexo". Al mismo tiempo la última encuesta de Reuters indica que Clinton va ganando en la intención de voto con 43%, contra 38% de Trump. Suscríbete: uni.vi/ZSubK Infórmate: uni.vi/4mSc8L Dale ‘Me Gusta’ en… 2016-09-30T23:21:30Z

Tras la candidatura en el año 2016 de Donald Trump para la presidencia de los Estados Unidos, el nombre de Machado vuelve acaparar la opinión pública, cuando su contrincante Hilary Clinton criticó el comportamiento de Trump hacia las mujeres, Clinton dijo:”Una de las peores cosas que dijo fue sobre una mujer en un concurso de belleza, la llamó ‘Señorita Piggy’. Entonces la llamó ‘Señorita Trabajadora Doméstica’, porque es latina”, exclamó la candidata demócrata.

Play

Alicia Machado habla de su experiencia con Donald Trump | Suelta La Sopa | Entretenimiento Video oficial de Telemundo Suelta La Sopa. Al convertirse en Miss Venezuela, rumbo al Miss Universo, Alicia Machado nunca se imaginó que el certamen sería adquirido por Donald Trump, quien poco después la expondría públicamente… Ella nos cuenta más de su experiencia con el mandatario americano. SUBSCRIBETE: bit.ly/13rXHuX Suelta La Sopa: Es un programa de… 2018-04-04T21:56:16Z

Alicia no se quedo callada y aseguró en una entrevista Inside Edition “No es una buena persona, es un matón total”. “Era una especie de circo, ‘la Miss Universo gorda’, una broma que a mí me costó mucho sufrimiento, tuve desórdenes alimenticios, no comía, me veía gorda”, declaró la venezolana.

Play

Donald Trump and Alicia Machado's 1997 interview with CBS News In this "CBS This Morning" interview with José Díaz-Balart on May 16, 1997, Donald Trump and 1996 Miss Universe Alicia Machado address the beauty pageant winner's weight gain and whether title holders should be required to maintain certain physical appearance during their reign. Trump also addresses then-rumors about his separation from Marla Maples. 2016-09-28T17:07:18Z

Ganadora de La Casa de Los Famosos

Play

Alicia Machado es la reina indiscutible de La Casa de los Famosos | Noticias Telemundo Video oficial de Noticias Telemundo. Con 40 millones de votos a su favor, la actriz Alicia Machado se convirtió en la ganadora del reality y se llevó los 200,000 dólares de premio. Mira su reacción al enterarse. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/TLMDNoticiasYT Noticias Noticias Telemundo es un proveedor líder de noticias para los hispanos… 2021-11-16T14:23:20Z

La exposición de Alicia Machado es éxito seguro, tras su paso por el reality de Telemundo, la venezolana obtuvo la cantidad de 40 millones de votos por parte de los televidentes para convertirse en la ganadora absoluta de la competencia. Aquí en AhoraMismo nos sentimos orgullosos de todo el camino recorrido de Alicia Machado posicionándola como una figura predominante en el mundo del espectáculo.