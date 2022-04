Natalia Alcocer y Alicia Machado arremetieron en contra de Roberto Romano

Estas dos estrellas de la televisión, Alicia Machado y Natalia Alcocer, no se quedaron calladas y arremetieron en contra del actor Roberto Romano el cual en el pasado había tenido alguna relación con ambas, pero ¿Qué dijeron las artistas?

Pareciera que todo estuviera entrelazado, pues estas tres celebridades tienen algún vínculo con La Casa de Los Famosos. Alicia Machado fue la ganadora de la pasada edición de la competencia de Telemundo llevándose el respaldo del público y el dinero en efectivo, por su parte Natalia Alcocer una de las estrellas confirmadas para esta nueva temporada y Roberto Romano es un exparticipante que junto Alicia formaron parte de la primera edición y un romance dentro de la competencia.

Natalia Alcocer arremete en contra de Roberto Romano

Fue en el programa La Mesa Caliente, de Telemundo, en la sección de Cosas entre Divas y Famosos, dónde compartieron una entrevista con Natalia Alcocer, que hoy en día confirmó su llegada al reality show, La Casa de los Famosos, en su nueva temporada.





Natalia Alcocer suelta tremendo insulto cuando le preguntan por Roberto Romano

En dicha conversación y en relación con su presencia en el show ya antes mencionado, Alcocer realizó diversas declaraciones en las que no dejó bien parada a su antes pareja, ya que luego de ser cuestionada por las presentadoras sobre el romance que tuvo con el actor Roberto Romano, Natalia negó siquiera conocer el nombre de la persona de la que le estaban hablando.

“¿De quién? No sé quién es, la verdad. No, no sé quién es. La verdad es que en mi vida hay pura gente importante, pura gente hermosa y pues la gente, perdón por la palabra, pero la gente mierd*, ni en la memoria, entonces, pues no. No sé quién es”, comentó Natalia Alcocer.

Ante esta situación, la conductora Verónica Bastos añadió que luego de esta polémica, un usuario en redes sociales destacó que la única mujer y expareja de Romano, que hablaba bien de él, habría sido únicamente la Ex Miss Universo Alicia Machado, la cual anunció su rompimiento a finales del año 2021.

Alicia Machado también responde

“La única ex que habla bien de él aún @machadooficial”, comentó un seguidor en una publicación de la cuenta oficial de Instagram Suelta La Sopa, a lo que la actriz rápidamente contestó: “@jarzsb te corrijo no hablo bien simplemente no hablo”.

Roberto Romano rompe el silencio





Roberto Romano aclara si le guarda rencor a Natalia Alcocer

Roberto Romano no se quedó callado y también dio su punto de vista de esta situación, “Natalia y yo nunca fuimos pareja, nunca fue mi novia, yo solo he tenido cuatro novias formales en toda mi vida, cuando digo formales, me refiero a que se haya sabido que fue mi pareja y que la lleve con mi familia y todo eso”.





Roberto Romano confiesa si habrá encuentro con Alicia Machado

Cuando fue cuestionado también por todos los comentarios de Alicia Machado sobre su relación, pues ella asegura que no quiere saber nada del actor mexicano, “yo termine muy bien con ella, no sé porque realmente dice eso”. agregó Romano.

La Casa de Los Famosos destapa muchos secretos de los participantes, ya estamos cerca de conocer cómo será esta nueva entrega que trae de vuelta la verdadera convivencia de las celebridades hispanas.