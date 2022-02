Alicia Machado habla de lo afectada que se encuentra su hija: [VIDEOS]

Alicia Machado habla por primera vez de la relación de su hija, Dinorah valentina, con su padre, de quién desde hace tiempo se ha dicho es el narcotraficante José Gerardo Álvarez-Vázquez mejor conocido como “El Indio”. La venezolana con lágrimas en los ojos aseguró que su primogénita se encuentra muy afectada por todos los comentarios.

Como nunca antes visto , Alicia Machado habla por primera vez en una entrevista con “Despierta América” de todos los rumores del progenitor de su hija, la venezolana rompió el silencio y aseguró que Dinorah está muy triste y deprimida por todo lo que se escribió en el libro “Emma, y las otras señoras del narco”.





Play



Alicia Machado habla de su hija, el papá y el libro que los relaciona con el narcotráfico | DA Junto a Ninel Conde, la exreina de belleza se sinceró con Karla sobre cómo ha afectado a su hija Dinorah el reciente escándalo por la publicación del libro 'Emma y Las Otras Señoras del Narco', en el que es señalada por tener nexos con narcotraficantes y aprovechó para enviar a través de Despierta América un… 2022-02-02T21:41:49Z

En la entrevista no solo se encontraba Alicia Machado sino también la actriz Ninel Condel, al preguntarle sobre cómo protegen a sus hijos de los malos comentarios, Machado con lágrimas en los ojos respondió “No sé cómo se hace eso, yo lo he logrado con la mía… Mi hija es profundamente sabia, yo le agradezco a Dios que me haya mandado una hija como Dinorah, ella ha crecido en esto, ella hoy en día es la que me dice: ‘Ay mamá, por favor, yo sé cómo son las cosas”.

Machado rompió el silencio y le envió un mensaje al padre de su hija, Rafael Hernández Linares, la venezolana aseguró que Dinorah se encuentra deprimida por todos los comentarios y difamaciones: “Voy a aprovechar de decirlo para que me escuche el papá de mi hija… Yo quiero que sepan que mi hija estas últimas dos o tres semanas ha estado bastante deprimida a causa del libro, que cuenta una cantidad de difamaciones de todo el mundo, y ella ha estado un poco triste, pero con una madurez y una fortaleza de decirme: ‘Amo a mi papá por sobre todas las cosas del mundo’”.

Asimismo, la también actriz reveló que su primogénita ha convivido con la familia de su padre, aunque no dio muchos detalles de esta relación, afirmó el excelente vínculo de Dinorah con la familia del mismo. “Ella recientemente estuvo con sus hermanas en California, porque tiene sus hermanas y ella tiene una familia paterna que la ama y la adora, y la mandé para allá unos días para que estuviera con ellos. Ella me abrazó y me dijo: ‘Mamá, yo sé todo lo que has hecho durante mis 13 años para protegerme de una historia que no es ni tuya, ni mía y no me importa, yo amo a mi papá, lo adoro’”.





Play



¡Alicia Machado revela el nombre del padre de su hija y pone fin a especulaciones! | Ventaneando Después de años de especulaciones, comentarios y calumnias, Alicia Machado decidió revelar el nombre del empresario mexicano, padre de su hija, para quién asegura, nunca ha sido un misterio. También nos contó que su hija le pidió viajar a México para pasar las vacaciones con su papá. Ventaneando, programa de TV Azteca conducido por Pati… 2020-07-01T00:17:08Z

Recordemos que Alicia Machado decidió ponerle fin a los rumores que asegura que su hija es fruto de una relación con el narcotraficante José Gerardo Álvarez-Vázquez. La venezolana en esa oportunidad decidió publicar en sus historias de Instagram un video donde aparece con el padre de Dinorah Valentina. En ese momento, presentaba por primera vez al papá de su primogénita, Rafael Hernández Linares.

Este tema vuelve a colación luego que se publicara el libro “Emma, y las otras señoras del narco”. El cual le dedica un capítulo completo a Alicia Machado y su supuesta historia con Álvarez, además de detallar la vida de lujos que la venezolana había llevado mientras estuvo con él. En 2008, Alicia Machado dio a luz a la pequeña Dinorah, y en abril de 2010, ‘El Indio’ fue capturado en una de sus propiedades. Desde esa fecha, se encuentra en un centro penitenciario.