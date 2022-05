Alicia Machado busca novio en aplicación de citas

Alicia Machado reveló que está esperanzada en encontrar el verdadero amor. La ex Miss Universo hizo el anuncio en un video que subió a su cuenta de Instagram, donde afirmó que se inscribió en una aplicación para conocer pareja en Estados Unidos.

“Mi gente bella estoy muy emocionada, ahora sí voy a encontrar el amor de mi vida, porque las madres solteras también nos lo merecemos, ya entré a @chispaapp para seguir conociendo personas latinas en Estados Unidos, este día de las madres ¡ATRÉVETE a rehacer tu vida guapa!”, escribió junto al video donde explicó los positivos hallazgos que descubrió sobre la búsqueda de pareja en línea.

“Me sorprendió muchísimo cuando descubrí que Chispa -la aplicación número 1 para solteros latinos de Estados Unidos- había hecho un sondeo donde el 87% de sus participantes están dispuestos a salir o con madres solteras o con padres solteros. Así que me dije mi misma, esta aplicación es para mí, así que bájala. De ese 87% el 58% d elos hombres dijeron que les gustaría salir con una madre soltera porque ella sabe lo que quiere, que no le gusta perder el tiempo, yo dije claro, así soy yo. Si eres como yo esta es tu aplicación. Muy fácil, pues si alguien no te gusta, ahí no es y next”, relató la venezolana, de 36 años.

Alicia Machado no ha vuelto a tener una pareja oficial desde su ruptura con Roberto Romano, con quien inició un idilio durante su encierro en el reality show de Telemundo “La Casa de los Famosos”. Tras protagonizar candentes escenas con el actor durante la transmisión del programa, del cual Machado salió vencedora, a su salida reconoció públicamente su relación.

Sin embargo, a poco andar Alicia Machado informó que estaba soltera. Desde entonces se le ha visto disfrutando de la vida junto a su hija, dedicándose a hacer deporte y cumpliendo con todos sus compromisos laborales con el entusiasmo y la alegría que la caracterizan.

Aunque muchos piensan que la ex Miss Universo no ha tenido buena fortuna en el amor, ella confesó hace unos meses en una entrevista con The Zingg que el amor ha sido bueno con ella, pero ella no ha sido buena con el amor. ““He sido muy ruda y ahora creo que me voy a quedar a vestir santos, me dejó el autobús. Estuve apunto de casarme en tres ocasiones. Incluso una vez me llevaron a Las Vegas, fue un novio que quería que nos casáramos a La Vegas y fui pero no me casé (…) No me casé jovencita porque andaba living la vida loca, tuve varias oportunidades de hacerlo, pero me agarraba un proyecto en México y me iba, un proyecto en España y partía. No me gustaba el compromiso, soy sagitario”, reveló.

A sus 45 años, y luciendo mejor que nunca, con una actitud empoderada y segura de si misma, Machado está lista para volver a enamorarse. De seguro citas no le faltarán.