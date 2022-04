Video: El día en que Donald Trump humilló públicamente a Alicia Machado

Alicia Machado ganó en 1996 el cetro de la mujer más hermosa del Universo. En ese entonces no se imaginaba que solo unos meses después sería humillada frente a millones de televidentes por el dueño del certamen, Donald Trump, quien convocó a una conferencia de prensa para hablar exclusivamente sobre el aumento de peso de la venezolana de solo 20 años en ese entonces.

“Ella ha sido una fantástica Miss Universo y es como yo y todos los demás: le gusta comer. Tiene una tremenda presión y ha tenido que viajar de país en país, es mucha presión, y algunas personas cuando tienen presión no comen, y otras comen demás, como yo y como Alicia”, fueron las palabras con las que Donald Trump expuso el aumento de peso de Machado, quien durante la conferencia de prensa se encontraba sentada a su lado, claramente avergonzada.

El ex presidente explicó detalladamente cómo solucionarían lo que llamó un “tremendo desorden alimenticio” de la reina de belleza, obligándola a hacer ejercicios frente a las cámaras de televisión como una muestra de su esfuerzo por adelgazar.

MIRA EL VIDEO DE DONALD TRUMP Y ALICIA MACHADO





Play



FLASHBACK: Donald Trump Held a Press Conference About Alicia Machado's Weight in 1997 Subscribe to ET: bit.ly/1xTQtvw Donald Trump's treatment of Miss Universe winner Alicia Machado was a hot topic in the first presidential debate. Now, from ET's archives: our cameras were there as Trump had Machado bike in front of press and called her an "eating machine." 2016-09-30T01:00:01Z

“Tendrá a uno de los mejores entrenadores del mundo. Su peso era inaceptable para muchas personas, no lo era para mí, pero sí para el concurso. Cuando Alicia ganó el Miss Universo, que es el mayor concurso de belleza del mundo, era una de las mujeres más hermosas que yo había visto, era increíble. Yo estaba en el concurso, no era el dueño, pero estaba presente. Ahora de la nada subió de paseo, pasó de 118 a 170 libras, fue increíble”, expresó el empresario con una clara falta de empatía.

Según Trump era tal la problemática por el peso de Machado que una posibilidad era quitarle el cetro. “Teníamos que decidir entre terminar (el reinado) o lograr que se pusiera en forma. Ella ganó entre 50 y 60 libras en un periodo de 6 meses, lo que es increíble, yo nunca había visto algo así. Ahora está bajo una dieta muy estricta y entrenando duro, tiene un entrenador fenomenal y esperamos que funcione, pero claramente ella tiene un desorden alimenticio de proporciones, le gusta la comida”, concluyó.

Tras ser consultado por una periodista, el ex mandatario admitió sin tapujos que efectivamente se había referido a Machado como “una máquina de comer”. “Es que en un momento ella era una máquina de comer. Algunos pensarán que no es algo agradable de decir, pero es verdad. Aumentó tremendamente de peso, pero ahora lo está perdiendo”, afirmó.

Ante la pregunta de si una mujer podía verse hermosa estando con sobrepeso, Donald Trump afirmó que Machado tenía la obligación de mantener su peso. “Pienso que una mujer con sobrepeso sí puede ser hermosa, pero el Miss Universo representa algo muy especial, representa a las mujeres más hermosas del mundo, Alicia ganó el concurso y tiene una obligación con Miss Universo de verse hermosa y de mantener cierto peso, por eso fue elegida”, recalcó.

En una reciente entrevista con el programa The Zingg, Machado, de 45 años, afirmó que por años sufrió las consecuencias emocionales por la humillación que le provocó Donald Trump. “Él levantó la banderita para que todo el mundo me hiciera mierda (…) Fui bulímica y anoréxica crónica por casi 6 años y tuve muchos trastornos de identidad crónicos, fue muy difícil para mí superar eso”, explicó.