Foto: Alicia Machado comparte su atrevida portada en Playboy

Alicia Machado recordó su paso por Playboy con un divertido TBT en su cuenta de Instagram. La ex Miss Universo subió la foto donde se lució como portada de la famosa Revista Playboy México el año 2010.

“A petición de Mis fans lo más lindo del mundo. Les comparto este Gran #TBT #PlayBoyMexico2010. ¡Ayyy Papá, esperen sorpresas! Recordar es vivir”, escribió junto a la sugerente imagen donde aparece con el torso desnudo y bragas de encajes con ligas y tacones altos.

La publicación provocó la nostalgia de sus más de 1.9 millones de seguidores, quienes no escatimaron en halagos. Definitivamente como Alicia Machado no hay dos, ella es única, talentosa, hermosa por fuera y por dentro, eres todo un huracán. Muchos éxitos y bendiciones”, “¡Estás lista para volver a posar en Playboy!”, “Hermosa como siempre mi @machadooficial. Cuándo nos regalas una nueva portada. Esperemos que pronto. Te mando millones de te amamossss”, y “¡Mi mejor adolescencia fue gracias a esas fotos! De verdad, qué hermosa labor de usted y de todo el equipo de Playboy de repartir tanta felicidad por el mundo. No hay manera de pagar tantos momentos”, fueron algunos de los más de 600 comentarios que le escribieron.

La publicación sobrepasó los 35 mil Me Gusta y dejó feliz a la venezolana, quien desde su triunfo en el reality “La Casa de los Famosos” ha experimentado un verdadero renacer, con una figura envidiable y una actitud positiva y triunfadora. Ese también ha sido el espíritu que ha tratado de enseñar a quienes la escuchan, con sabios consejos e inspiradores mensajes.

“No esperes por lo que crees merecer. Ve y lucha por lo que realmente quieres. ¡Cambia tu visión y sigue disfrutando tu proceso! Que lo positivo domine tus pensamientos”, escribió en otra publicación junto a una foto actual donde deja claro que no tiene nada que envidiarle a su YO de hace diez años.

La ex reina de belleza se ha convertido en un claro ejemplo de una mujer empoderada. Su gira con la obra “Yo si soy arrecha” la tiene feliz y realizada. Por estos días estará luciendo todo su carisma con presentaciones nada menos que en Miami, Nueva York y Puerto Rico.

“Yo soy arrecha, soy cabrona soy berraca, todas esas definiciones que tenemos las mujeres que decidimos salir adelante y luchar por nuestros sueños, por nuestros ideales y por nuestras familias”, señaló durante un live que realizó desde su Instagram, donde manifestó su alegría por poder dedicarse a una de sus pasiones: la actuación.

Con sus 45 años y felizmente soltera, Machado hoy es más admirada que nunca por su público.