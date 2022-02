Video: Alicia Machado muestra en vivo cómo se aplica botox

Alicia Machado luce espectacular a sus 45 años. Tras triunfar en el reality show La Casa de los Famosos y perder más de 11 kilos volvió a lucir como toda una Miss Universo. Sin embargo, la venezolana no quiere que la edad se note en su rostro, es por esto que decidió recurrir a las bondades del botox y suavizar de esta forma su expresión.

Durante un live que compartió en su cuenta oficial de Instagram, la ex Miss Universo compartió con sus más de 1,9 millones de seguidores toda la sesión de botox que le realizó el cirujano plástico Luis Gil.

“Vamos a hacer un pequeño retoque facial aplicando un poco de toxina en la zona frontal para mejorar la zona corrugadora del entrecejo, para a poner un poco de botox para que puedan ver como se lucen sus expresiones faciales más suaves”, señaló el cirujano.

En la sesión, el profesional aplicó botox solo en el entrecejo de la ex reina de belleza para quitar cualquier tipo de expresión dura. “Voy a sucumbir en los placeres del botox (…) Este ha sido mi fin de semana de belleza, me vine aquí a las manos de mi querido Luis Gil, cirujano exitosísimo (…) Siempre he sido muy natural, pero uno ya no se cuece al primer hervor, ¡caí en las manos del botox!”, señaló Machado desde la consulta del especialista ubicada en Guadalajara, México.

En el video el cirujano explicó que la toxina botulínica paraliza temporalmente los músculos faciales para que no se arrugue la cara, el efecto dura entre 4 a 6 meses y se absorbe de manera natural, por lo que no produce deformidad de la cara.

Luego de la aplicación de botox Machado bromeó sobre los efectos que tendrá la sustancia en su rostro. “Cuando esté enojada ya no se darán cuenta porque no voy a fruncir el ceño. Decidí que ya no voy a enojarme”, señaló.

En recientes declaraciones realizadas en el programa Ventaneando (TV Azteca) y publicadas por People en Español, Machado reveló que siente lo mismo que muchas mujeres al notar los efectos del tiempo sobre su rostro.

“Todas tenemos momentos de inseguridad, así seas Miss Universo. Hay días que me levanto en la mañana y digo ‘¡Dios mío! Soy un monstruo’. Es muy peligroso porque ahí es cuando muchas de nosotras vamos con cualquier cosmetólogo, cualquier curandero que te dice que te va a poner, te va a rellenar, te va a hacer (…) Me he salvado de varias porque, como cualquier mujer, he ido, a lo mejor, a lugares que no han sido los mejores; me he tratado de hacer cosas buscando mantener esa belleza”, señaló, destacando la importancia de recurrir solo a profesionales certificados y de prestigio.