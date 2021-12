Alicia Machado confirma que está soltera

Alicia Machado salió del reality show La Casa de los Famosos con un premio de doscientos mil dólares y novio nuevo, el ex jugador de hockey Roberto Romano, de 59 años. Fue la ex Miss Universo quien confirmó la relación con una publicación en su Instagram donde aparecen los dos abrazados en la playa. Sin embargo, todo indica que al poco andar el romance habría acabado.

La ex Miss Universo que acaba de cumplir 45 años dejó claro en su más reciente publicación de Instagram que se encuentra feliz con su vida y que ya no tiene pareja.

“El verdadero empoderamiento femenino está en nuestras acciones más que en nuestras palabras. Saber discernir lo que queremos y necesitamos en nuestras vidas es determinante. Cuidado 2022 que voy con todo, más segura de mi misma que nunca, agradecida por el amor de mi público, soltera, con un corazón blindado y vacunada. ¡Que nada nos detenga!”, escribió junto a una imagen donde aparece reluciente con un traje dorado de dos piezas que resalta su esbelta figura.

La reacción de sus más de 1.8 millones de seguidores no tardó en llegar. “¡Soltera! más vale sola que mal acompañada”, “Guapaaaaa y soltera, pues mejor”, “Soltera y ni falta que te hace” y “ojalá vuelvan. Pero, la distancia está fatal”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Los rumores de ruptura comenzaron a sonar cuando el también actor no llegó a la fiesta de cumpleaños que su familia y amigos le organizó a la venezolana. Aunque ella se encargó de justificarlo explicando que se encontraba grabando una película en Cancún, a los días aparecieron unas fotos de Romano besando a otra mujer, pero nunca se confirmó del todo que se tratara de una parte del rodaje.

Lo cierto es que ninguno se ha vuelto a mencionar en redes sociales. Romano por su parte, se ha encargado de publicar selfies mostrando su torso desnudo y reflexionando sobre la vida.

“Fluye como el agua y adáptate con gracia a los cambios. La vida es una secuencia interminable de ellos”, escribió en una de las tantas publicaciones similares.

Mientras que Machado ha compartido sus viajes por trabajo y eventos a los que ha concurrido, los que ha disfrutado junto a su hija Dinorah Valentina, de 13 años. “Listas para disfrutar y trabajar. Mi mejor compañera de aventuras: mi hija linda”, escribió.

La noticia de la ruptura tiene aliviados a muchos de los admiradores de Machado, quienes no veían con buenos ojos las verdaderas intenciones de Romano para estar con ella. ““¡Noooo! pues cada quien, tú sabrás con quién gastar tú premio. Roberto solo quiere $”, “¿Alicia no puedes estar sola un tiempo? Ese tipo no te quiere. Abre los ojos”, “Ojalá se te pase ese gustito que te estás dando rápido”, “Te mereces a alguien mejor, espero que no lo mantengas”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores cuando anunció su romance con Romano.

A juzgar por las imágenes, el regreso a la soltería tiene feliz y radiante a la ganadora de La Casa de los Famosos.