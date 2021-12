Alicia Machado confirma romance y sus fans se preocupan

Alicia Machado pasa por un excelente momento tanto en su vida laboral como personal. Se coronó como la triunfadora del famoso reality de Telemundo La Casa de los Famosos, y no solo se ganó un premio en dólares, sino que salió del encierro con pareja nueva.

La ex Miss Universo se encuentra disfrutando del amor junto a Roberto Romano, su compañero de encierro durante tres meses, y no ha tratado de esconder su relación a nadie.

Para thanksgiving participó en una especial cena en un hogar de ancianos, hasta donde llegó acompañada, para agradecer a sus seguidores de la tercera edad por todo el amor y apoyo que le han entregado. En la ocasión, Machado estuvo atendiendo a los abuelitos con mucho cariño y se emocionó hasta las lágrimas, pero el primer plato de pavo que sirvió fue para su amado Roberto Romano.

Mira el video:

Por su parte, en una publicación que subió la semana pasada a su Instagram, el ex portero de hockey sobre hielo, de 32 años, dejó claro que está feliz tras ver cómo le ha cambiado la vida después de participar en el reality de Telemundo.

“Es verdad que las cosas pasan por algo, y lo digo porque este último proyecto en el que tuve el honor de participar #lacasadelosfamosos @telemundo @telemundorealities, llegó para cambiar mi vida en todos los sentidos. Ha sido lo mas fuerte que he experimentado en mi vida, el estar aislado del mundo exterior y convivir con extraños no es cosa fácil, pero al mismo tiempo fue lo que necesitaba para poder regresar a mi, a mi centro, a confiar en mí, a creer en mí, y saber que todo pasa en esta vida, lo bueno y lo malo. Recuerden que después de la tormenta viene la calma. Y nada… Estoy muy contento por estos cambios positivos en mi vida”, escribió.

Durante este fin de semana la locación que escogió el par de tortolitos para gritarle al mundo que están juntos fue una playa, hasta donde llegaron para relajarse. “Los destinos de los enamorados siempre coincidirán en tiempo y espacio. No le metas mucha mente a la vida y déjate llevar! Bendecido Domingo!”, escribió la ex reina de belleza junto a una foto que subió de ambos muy abrazados.

Inmediatamente, Romano respondió a la publicación con un comentario para complementar cual poeta. “Y así fluir, donde nadie pueda ir!”, escribió, demostrando que ambos están en la misma sintonía.

Y mientras Machado, de 45 años, fluye por las redes del amor, muchos de sus seguidores muestran preocupación, ya que no quieren ver a su reina sufrir.

“¡Noooo! pues cada quien, tú sabrás con quién gastar tú premio. Roberto solo quiere $”, “¿Alicia no puedes estar sola un tiempo? Ese tipo no te quiere. Abre los ojos”, “Ojalá se te pase ese gustito que te estás dando rápido”, “Te mereces a alguien mejor, espero que no lo mantengas”.

“¿Enamorados? Por Dios, decía que solo se acerca a ti porque le conviene en su carrera jajaja”, “Gastándole el premio a suggar mami”, y “Ejemplo de que las Mujeres como tú @machadooficial se aferran a quien las trata mal!”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores. ¿Será amor verdadero?