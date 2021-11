Alicia Machado se siente traicionada por serenata de Pablo Montero a Maduro

Como una decepción catalogó la ganadora del reality de Telemundo La Casa de los Famosos, el actuar de su amigo Pablo Montero, tras darle una serenata privada en el día de su cumpleaños 59 a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

Alicia Machado, venezolana de nacimiento, nunca ha ocultado su rechazo al gobierno izquierdista de Maduro, al punto que lo primero que dijo cuando ganó el famoso reality de Telemundo fue “Venezuela libre”, refiriéndose a su anhelo de volver a ver a su país en democracia.

“Quiero dejarle saber a Pablo que estoy bastante desilusionada. Que para los venezolanos el dolor que sentimos, la tragedia que hemos vivido como pueblo es devastadora. Yo entiendo que los artistas no deberíamos tener una bandera política, ni mucho menos, pero sí una bandera de humanidad”, declaró en el programa En Casa, de Telemundo.





“Si bien tengo a mi familia en Venezuela, no quiero sentirme con miedo, porque he tenido miedo por mucho tiempo, por la situación que vive mi país. En lo personal, si quizás Pablo no fuera mi amigo, no sentiría esto, pero siento muchas desilusión. El dolor que tenemos los venezolanos es muy grande. Mi familia ha pasado muchas cosas, tal como miles de familias venezolanas”, agregó.

Machado concluyó haciendo un llamado a la reflexión de parte del artista. “Es cantarle a una herida que es difícil para nosotros como venezolanos. Yo a Pablo lo quiero, lo respeto, lo admiro, que Dios lo bendiga, como artista, pero a nivel de amistad, sí me siento un traicionada y ojalá entienda lo que significa para nosotros como comunidad en el mundo su actuación (..) es difícil”, recalcó.

Serenata y un sombrero

Alicia Machado, de 44 años, no ha sido la única que ha rechazado el actuar del cantante mexicano, de 47 años. Tras la difusión del video donde se le ve interactuando animadamente con el mandatario, las redes ardieron con todo tipo de comentarios negativos hacia el artista. Uno de los aspectos que más molestó al público fue la gran cercanía y cariño que demostró Montero hacia el líder izquierdista.

Luego de darle una serenata con mariachis e interpretar la canción de Vicente Fernández “El Rey”, Montero le regaló un sombrero de mariachi, y alabó su aspecto juvenil. “Es que estás tan joven que…¿te puedo hablar de tú? Nicolás, te quiero regalar este sombrero con mucho cariño y te queda al centavo”, le dijo extendiéndole el objeto.

“Agradezco a Pablo Montero por esta grata sorpresa, por su presencia y cantar sus canciones no solo a mí, sino a toda Venezuela. Las puertas de nuestra Patria están abiertas para ti Pablo y para todas y todos los cantantes de México. ¡Viva la Unión de nuestros Pueblos!”, señaló Nicolás Maduro en una publicación que subió a internet.

Repudio total

Las consecuencias contra Montero no se hicieron esperar y rápidamente le comenzaron a cancelar actividades que tenía programadas con anticipación en Estados Unidos. Así lo confirmó la representante legal del artista, Mariana Gutierrez.

“Sí, ya empezaron la cancelación de los contratos y de los eventos por este tema que fue a cantarle al presidente Maduro en Venezuela. Y como es un tema de política internacional ha tenido ciertas consecuencias al respecto”, informó la abogada en declaraciones al programa mexicano “De primera mano”, quien explicó que su equipo desconocía que el cantante daría ese espectáculo. “Él lo manejó con mucha discreción, no nos comentó nada”, aclaró.

Ha sido tanto el repudio contra el artista que él mismo tuvo que salir a dar explicaciones a su público. “Estimados amigos de la prensa y público en general, con respecto a mi participación en el palacio de Miraflores en Venezuela, donde también estuvieron otros cantantes durante un evento del presidente Nicolás Maduro, les manifiesto que como artista no tengo partido ni bandera más que la de la música mexicana que es universal, además de que el mariachi de México es patrimonio cultural de la humanidad”, señaló a través de un comunicado.

“No me entrometo en conflictos que en este caso puedan existir en aquél país hermano. Solo deseo que pronto los puedan resolver en paz, por el amor que le tengo a Venezuela”, concluyó Pablo Montero. ¿Qué te parece su actuar?