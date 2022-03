Video: Alicia Machado modela su prenda íntima favorita

Alicia Machado luce cada día más esbelta y feliz. La ganadora del reality show La Casa de los Famosos ha vivido un verdadero renacer tras su paso por la famosa residencia de Telemundo. Además de haber perdido más de 11 kilos y lucir espectacular, ha sacado a relucir todo su empoderamiento femenino y desplante.

A quienes le han preguntado si recurrió a una lipoescultura o algún tipo de cirugía gástrica para recuperar su figura de Miss Universo, la venezolana, de 45 años, ha respondido con vehemencia que su esbelta figura es fruto de su disciplina por ejercitarse y alimentarse de manera saludable.

Sin embargo, en un reciente video que subió a su cuenta de Instagram -donde dejó boquiabiertos a sus admiradores con su coquetería y sensualidad- admitió que tiene una prenda íntima que la ayuda a lucir aún más espectacular.

Se trata de una faja modeladora que resalta sus curvas. “Yo y mis @curveez Con falda o pantalón #curveez #curveezstyle. Tu prenda íntima perfecta. ¡Siente como reina con nuestros estilos para todo tipo de figura!”, escribió al subir el video donde como toda una reina de belleza muestra las bondades del producto.

“¿Quién se apunta a hacerle el altar a Alicia? Ohhh my goshhh”, “Tienes el mismo cuerpo que cuando ganaste la corona”, “Qué lindas están esas fajas y la modelo es como una muñequita de las que vendía su papá. Hermosa” y “Me encanta tu nueva faceta de vida. Me encanta que estás súper sana, y Chama me inspira, voy hacer mi dieta. Lo que me encanta de ti es que eres tan sincera. En el mundo necesitamos muchas personas así como tú”, fueron algunos de los más de 500 mensajes que le dejaron sus seguidores.

La venezolana no solo utiliza sus redes sociales para compartir secretos de belleza con su audiencia, siempre está enviando motivantes mensajes para salir adelante y lograr las metas y sueños propios.

“No esperes por lo que crees merecer. Ve y lucha por lo que realmente quieres, cambia tu visión y sigue disfrutando tu proceso. Que lo positivo domine tus pensamientos”, escribió junto a una imagen donde aparece con un ajustado vestido negro e impecable maquillaje.

La actriz, quien se encuentra presentando su obra “Yo sí soy arrecha” por diferentes ciudades de Estados Unidos, se sumó a los artistas que han expresado su apoyo a la gente de Ucrania.

“Ignorar el drama en nuestras vidas puede llegar a ser la más vil de las traiciones al prójimo. Amanecemos tristes por lo que no podemos cambiar. God Bless the world. Por mis Hermanos #ucrania. Que Dios, entre en la mente de nuestros líderes para lograr el diálogo y La Paz”, fueron sus deseos para los habitantes del país que está siendo invadido por Rusia.