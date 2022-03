Alicia Machado presume sus abdominales en ropa interior ¿Mostró mucho?

Alicia Machado está orgullosa de su figura y está haciendo todo lo necesario para mantenerla. La triunfadora de La Casa de los Famosos (Telemundo) subió un video a su cuenta de Instagram luciendo coquetamente su plano abdomen y curvilínea figura, anunciando que comenzará un nuevo reto deportivo.

El video se ve a la venezolana, de 45 años, aplicándose una loción en el vientre, para lo cual se bajó su leggins, mostrando gran parte de su ropa interior. “Hola mi gente, hoy viene Orlando, mi entrenador. Hoy voy a regresar a mi entrenamiento, voy a regresar con mi fast burner, mi quemador de grasa. Estoy preparándome, a partir de hoy voy a comenzar un reto”, anunció la ex Miss Universo, luciendo un vientre totalmente plano.

Los comentarios de sus más de 1,9 millones de seguidores no se hicieron esperar. “Qué cuerpazo el de esta mujer y natural”, “Ese sí es un cuerpo muy cuidado mi Alicia. Te vez espectacular, suerte en tu nuevo reto”, “Mami te estoy viendo más buena que nunca. ¡Wuau! estás mejor que cuando eras Miss Universo”, y “Qué mujer tan bella. Sigue siendo toda una reina”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

Aunque no faltó quien se cuestionara si era necesario mostrar tanto y bajarse a tal punto los leggins que se viera toda su ropa interior de hilo dental. “La que no exhibe no vende. No creo que fuera necesario bajarse tanto el pantalón por detrás”, y “Nos faltará quien diga que está muy mayor para enseñar nalga”, y “No uses tanto filtro, no lo necesitas”, le escribieron.

La ex Miss Universo no puede ocultar su felicidad por el buen momento profesional que vive y la atención que atrae con su renovada figura, luego de perder más de 11 kilos en su paso por la famosa casa de Telemundo. La venezolana ha enfatizado que se encuentra soltera y muy a gusto con su estado civil, aunque admitió que en ocasiones piensa que se le fue el tren.

“Estuve apunto de casarme en tres ocasiones hace años. Incluso una vez me llevaron a Las Vegas, fue un novio que quería que nos casáramos en Las Vegas, y fui pero no me casé (…) No me casé jovencita porque andaba living la vida loca, tuve varias oportunidades de hacerlo, pero me agarraba un proyecto en México y me iba, un proyecto en España y partía. No me gustaba el compromiso, soy sagitario”, explicó sobre su vida amorosa en una entrevista con el programa The Zingg.

De acuerdo a la actriz, el amor ha sido bueno con ella, pero ella no ha respondido de buena manera. “He sido muy ruda y ahora creo que me voy a quedar a vestir santos, me dejó el autobús”, concluyó la ex reina de belleza.