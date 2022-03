Alicia Machado hoy es una mujer decidida y empoderada, pero no siempre fue así. La venezolana relató durante una entrevista con el espacio de conversación The Zingg, que ha vivido cosas muy difíciles por las cuales hoy es una mujer más fuerte.

“A los 18 años viví una situación que me llevó a dos intentos de suicidio. Gracias a Dios lo superé. También fui bulímica y anoréxica crónica por casi 6 años y tuve muchos trastornos de identidad (…) Fue muy difícil para mi superar eso (…) No es que el culpable sea Trump… bueno, en verdad él fue quien levantó la banderita para que todo el mundo me hiciera mierda”, señaló la actriz, de 45 años, que en 1996 ganó el concurso Miss Universo con solo 19 años.

De acuerdo a la ex Miss Universo fueron varios los factores que la llevaron a atentar con su vida en dos oportunidades. “Fue por todas las cosas que sucedieron y cómo yo las tomé. Habrá personas que dirán “ah, si nada más te dijo gorda”, pero detrás de eso pasaron muchas otras cosas que me llevaron a estar así (…) En un momento yo era el ícono de la burla nacional y lo fui por mucho tiempo. Yo era el Condorito de Venezuela. Era común que en una fiesta la gente se sentara a echar chiste de Alicia Machado. Ese ser humano soy yo, y lo he sabido superar con mucha fe y mucho amor, pero no es fácil, no lo fue en su momento”, explicó.





Video Video related to alicia machado habla sobre sus dos intentos de suicidio ¿por qué atentó contra su vida? 2022-03-25T08:56:53-04:00

Al poco tiempo de haberse convertido en Miss Universo comenzaron los ataques de Donald Trump contra la venezolana, debido a su aumento de peso. A tal punto que convocó a la prensa a un gimnasio para que grabaran a Machado mientras ejercitaba. “Con lo que ha aumentado de peso, se nota que le gusta comer”, señaló frente a los reporteros.

“Miss Piggy” y “Señorita Housekeeping” fueron algunos de los apodos con los que Trump se refería a Machado debido a sus libras de más y a su origen latino.

Durante la campaña de Hillary Clinton resurgieron los malos tratos que había recibido Machado de parte de Trump, y la venezolana se unió al equipo de Clinton para relatar su experiencia con el bullying. Machado afirmó que entonces comprendió por qué la vida la había enfrentado a ser humillada públicamente por una hombre tan poderoso.

“En una conferencia en Daytona donde relaté lo que había vivido, me pasó una cosa muy fuerte. En frente había una mujer de mi edad con dos niñas divinas de 15 años. Y esa muchacha gringa lloraba y lloraba. Cuando salí del meeting la llevaron donde yo estaba y me dice: “Yo me acuerdo de ti cuando fuiste Miss Universo y de cómo te hacían mierda. En ese tiempo yo estaba gordita y tenía tu edad. Me quería suicidar y mi mamá me decía que si tú lo estabas superando yo también podía. Me dijo que le salvé la vida hace 25 años”, relató.

Usar su voz para exponer las consecuencias del bullying le ha dado una nueva fuerza a la actriz. “Por eso soy una activista, por el bullying, por nosotras las mujeres, por tu libertad de vivir la vida como crees que debes vivirla”, recalcó.