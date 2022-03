Foto: Alicia Machado seduce envuelta en transparencia negra

Alicia Machado ha sacado a relucir su faceta de modelo y reina de belleza. La venezolana, de 45 años, ha derrochado sensualidad en diversas sesiones de foto donde ha lucido su esbelta figura sin tapujos y con asentadores looks.

Producto de una reciente sesión de fotos logró sacar suspiros con un modelo que le quedaba de mil maravillas. Se trata de un vestido negro con transparencias y pronunciado escote, que destaca por su elegancia y sensualidad.

“¿Toca seguirse protegiendo? Vuelvo a estar lista en alma, vida y corazón para luchar por mis metas. Sí, la meta. ¿Y tú? Sobre tu cabeza Dios. Los Amo”, escribió junto a la imagen que compartió en su cuenta de Instagram y que rápidamente alcanzó los 8 mil Me Gusta y una serie de mensajes destacando la belleza y actitud de la ex Miss Universo.

“Tan belllaaaa Alicia. Dios te siga protegiendo y cumpliendo todosss tus sueños. Mereces lo mejor x ser como eres mamá luchadora, fuerte, alegre, gran hija, lluvia de bendiciones”, “Todo te queda divino mi amor. Te queremos inmensamente y quiero que sepas que eres hermosa como sea, de gala o casual, con o sin maquillaje, la que es bella es bella y por dentro aún más. Tu mayor belleza es tu mente y espíritu”, “Ese vestido lo es todo. Me encanta cómo se te ve”, fueron algunos de los comentarios que le dejó su fiel público.

En otra reciente sesión de fotos que tuve, la venezolana deleitó a sus seguidores con un video recopilatorio donde se le ve posando coquetamente diferentes atuendos, cada uno la hace ver espectacular, y muestra una actitud avasalladora y empoderada.

La ex Miss Universo ha vivido un verdadero renacer desde que triunfó como la vencedora en el reality de Telemundo, “La Casa de los Famosos”, lo que le ha abierto las puertas del espectáculo, con invitaciones a espacios de farándula y lo más importante: concretar su proyecto de actuación “Yo sí soy Arrecha”, que se encuentra presentando en ciudades como Nueva York y Miami.

Pero no todo ha sido bueno, ya que la madre de Dinorah Valentina ha confesado que se ha sentido abrumada por su exitoso 2021. “Han sido meses bien complicados, porque siempre nos preparamos para el fracaso, pero a veces para el éxito no te preparas y el éxito a veces puede llegar a ser muy abrumador para quien lo recibe (…) Yo no planifiqué ganarme el amor y el cariño de la gente, y si me lo gané es porque seguramente mi manera de ser y mi forma de ver la vida empatiza con miles de millones de personas (…) Para mí no significa solo que me hayan dado la oportunidad de ganar y me gané un dinero y de seguir haciendo mi carrera artística que me encanta, si no que ahora yo tengo una responsabilidad muy grande. Tengo que seguir siendo buena gente”, explicó.