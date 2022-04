Las fotos más sugerentes de Alicia Machado como conejita de Playboy

Para Alicia Machado sacarse la ropa y posar para la revista Playboy significó un antes y después en su vida. Las profundas heridas que le dejó su controvertido reinado como Miss Universo en 1996 afectaron gravemente su autoestima, luego de que Donald Trump la llamara Miss Piggy y “máquina de comer”, y expusiera su sobrepeso frente a la prensa como un tremendo trastorno alimenticio.

La primera vez que la venezolana posó para Playboy fue en 2006, diez años después de haber sido coronada como Miss Universo, y afirma que fue fundamental para volver a construir su autoestima.

“Un #tbt que en su momento significó mucho para mi proceso de recuperar mi autoestima y confianza! Tiempos #2005 ya hoy en día nada tiene importancia Lo que fuimos e hicimos ya no cuenta, son los recuerdos los momentos los que quedan”, escribió tras recordar su paso por Playboy México.

Sin dudas, una de las imágenes más aplaudidas de la actriz ha sido el topless que hizo en 2007 para la revista, donde lució sus curvas con elegancia y coquetería.

“A petición de Mis fans lo más lindo del mundo. Les comparto este Gran #TBT #PlayBoyMexico2010. ¡Ayyy Papá, esperen sorpresas! Recordar es vivir”, escribió en su cuenta de Instagram, tras compartir su portada de 2010, donde aparece en topless y luciendo lencería de encaje color rojo.

De acuerdo a Machado, las humillaciones a las que fue sometida por Donald Trump le provocaron un inmenso daño emocional que arrastró durante años y que incluso la llevó a atentar contra su vida.

“Él levantó la banderita para que todo el mundo me hiciera mierda (…) Fui bulímica y anoréxica crónica por casi 6 años y tuve muchos trastornos de identidad crónicos, fue muy difícil para mí superar eso”, afirmó recientemente en una entrevista con The Zingg.

Durante la entrevista la venezolana, de 45 años, reflexionó sobre lo sucedido y afirmó que todas esas experiencias la hicieron una mujer más fuerte y que gracias a su pesadilla ha podido ayudar a otras víctimas de bullying.

“En una conferencia en Daytona donde relaté lo que había vivido, me pasó una cosa muy fuerte. En frente había una mujer de mi edad con dos niñas divinas de 15 años. Y esa muchacha gringa lloraba y lloraba. Cuando salí del meeting la llevaron donde yo estaba y me dice: “Yo me acuerdo de ti cuando fuiste Miss Universo y de cómo te hacían mierda. En ese tiempo yo estaba gordita y tenía tu edad. Me quería suicidar y mi mamá me decía que si tú lo estabas superando yo también podía. Me dijo que le salvé la vida hace 25 años”, relató tras concluir que en ese momento se dio cuenta de por qué la vida la había enfrentado a esa situación tan terrible: ayudar a otras personas.