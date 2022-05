La Casa de los Famosos 2: escándalos de algunas celebridades

Estamos preparados para vivir la emoción de La Casa de Los Famosos y son muchas las expectativas que tenemos sobre cómo será esta nueva convivencia entre las 17 celebridades que dirán presente en la competencia, aquí te traemos algunos de los escándalos más sonados de estos artistas.

1. Niurka Marcos

LO MEJOR DE NIURKA MARCOS Vídeos anteriores: Parte 3: bit.ly/2l56FvH Parte 2: bit.ly/2k7wA2v Adreninel: bit.ly/2kDVNlf Niurka vs. Laura Zapata: bit.ly/2jkZOOr 2016-09-04T22:43:13Z

Hablar de polémica sin duda es nombrar a la vedette cubana, Niurka Marcos, la cual es conocida en el mundo del espectáculo como “La mujer escándalo”. A través de los años hemos visto a una Niurka Marcos que no tiene miedo en decir la verdad y muchos medios de comunicación la persiguen para capturar sus declaraciones antes distintos temas. Ha inmortalizado grandes momentos como cuando mostró sus pechos en un programa de televisión, escupió en unos premios a Carolina Sandoval, Marcos ha lanzado grandes críticas hacia Laura Zapata y Lyn May, su mediático divorcio con Juan Osorio, en fin, son tantos los escándalos de la cubana, pero sin duda uno que esperamos con muchas ansias es cómo será su encuentro con Laura Bozzo dentro de la competencia, pues ella no tienen buena relación con la abogada peruana y la cubana no ha tenido piedad al llamarla “fea” delante de las cámaras.

2. Laura Bozzo

¿Quién es Laura Bozzo y en qué polémicas se ha visto involucrada? La peruana, conocida por popularizar la frase “¡que pase el desgraciado!”, se ha visto involucrada en escándalos con otras figuras del espectáculo, además de haber sido criticada por recibir un título honoris causa #LauraBozzo #PolémicasLauraBozzo #PrisiónLauraBozzo Para información más detallada visítanos en eluniversal.com.mx/ 2021-08-12T18:29:21Z

La presentadora peruana, Laura Bozzo, no se queda atrás cuando se trata de escándalos, desde su inicio en la televisión ha sido protagonista de varios escándalos, con hechos como evasión de impuestos, problemas con la justicia, problemas legales. Laura Bozzo También estuvo demandada por los actores Irina Baeva y Gabriel Soto quienes la acusaron de difamación, acoso, discriminación y otras amenazas. Dentro de la denuncia se asegura que Laura se refirió públicamente a Irina como una “descerebrada, una roba maridos, una pobre tonta”. Fuertes declaraciones que han hecho de Laura una mujer polémica entre los medios.

3. Ivonne Montero

Aleida Núñez e Ivonne Montero protagonizan discusión en conferencia de prensa #AleidaNúñez e #IvonneMontero aclaran frente a las cámaras sus diferencias que tienen, luego de que Aleida fue elegida como #ReinadelosMariachis. 2022-03-16T22:01:18Z

Ivonne Montero también es una mujer que da mucho de que hablar, y recientemente ella protagonizó una pelea con la actriz Aleida Núñez ambas compartían reparto en la puesta de teatro “Amor de tres”. Las diferencias entre las actrices iniciaron en enero de este mismo año, cuando Aleida Núñez recibió una invitación para ser coronada como “Reina del Mariachi”, misma que había sido para Montero, al coincidir en el trabajo, ellas habían llevado al límite sus problemas personales exponiendolo sobre el escenario, lo que obligó a la compañía a poner fin sacando Aleida Núñez definitivamente del elenco.

4. Luis “Potro” Caballero y Brenda Zambrano

Potro y Brenda prenden el Zócalo | #MTVAcaShore 6 ¡Tus Shores favoritos van a ROMPER la CDMX! ☄️ No te pierdas las pedas, peleas y el desmadre que se va a armar en #MTVAcaShore a partir del martes 30 de abril a las 10PM 🔥 Solo por MTV Descarga MTV Play para ver tus series favoritas cuando quieras, donde quieras: Google Play: play.google.com/store/apps/details?id=com.vmn.playplex AppStore:… 2019-03-23T18:30:00Z

Tanto Luis “Potro” Caballero y Brenda Zambrano se dieron a conocer cuando ambos participaron en la serie “Acapulco Shore”, ellos también han compartido en otro reality show cómo fue el caso de “Inseparables” donde dejaron más que claro que su relación no es nada buena, en una oportunidad Brenda aseguró que “Potro” era un “hipócrita” situación que se salió de control, también su pelea a llegado a las redes sociales donde “Potro” escribió: “ tanto silicona ya te atrofió el cerebro”, esto ha desatado mucha polémica en cómo será la convivencia entre ellos.