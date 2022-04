¿Por qué Salvador Zerboni terminó con la cantante Fey?

El actor Salvador Zerboni mantuvo una corta relación con la cantante Fey, pues su romance fue tan corto, y no pudieron avanzar, debido a que la cantante le llegaron varios rumores de una supuesta infidelidad por parte del actor, pero ¿Qué dijo Zerboni?

¿Pepillo Origel fue el culpable de la ruptura entre Salvador Zerboni y Fey? | De Primera Mano ¿#Fey se 'echó para atrás' con #SalvadorZerboni porque creyó que le estaba siendo infiel? ¿Fue culpa del conductor #PepilloOrigel? Mira lo que el actor reveló

Todo indica que ellos vivieron un romance, sin embargo la relación se vio afectada por los rumores que había en torno al actor, los cuales fueron iniciados por el periodista Pepillo Origel.

Salvador Zerboni termino su relación por rumores

¿Hay romance entre Fey y Salvador Zerboni? | De Primera Mano ¿Será que surgirá el amor entre #Fey y #SalvadorZerboni? ¡Mira lo que la cantante reveló!

Al parecer, fue un error que cometió ‘Pepillo’ al encontrarse alcoholizado, según lo recordó el periodista Gustavo Adolfo Infante. Se encontró a una de las tías de la cantante y le dijo: “Acabo de hablar con Fey que está con Zerboni en Monterrey”, a lo que la mujer le respondió que en verdad, Fey estaba en su casa. Esa situación dio lugar a que la familia de la celebridad y la propia Fey ya no confiaran en Zerboni.

¿Salvador Zerboni es la media naranja de Fey? | Sale el Sol La cantante #Fey revela si #SalvadorZerboni es su #MediaNaranja y si está abierta al amor.

Salvador Zerboni confirmó la versión contada por Infante. No obstante, afirmó que fue todo un gran malentendido, y él nunca entendió por qué la artista ya no quiso volver a hablar con él. “Creo que deberías invitar a Pepillo a tu foro para que aclare las cosas y me diga qué demonios pasó. Ya no supe nada de ella, simplemente me dijo que estaba muy mal eso”, dijo un poco molesto por el malentendido que nunca se aclaró.

Zerboni reveló que piensa sobre Fey

Salvador Zerboni asegura que el amor tocó a su puerta nuevamente | Sale el Sol #SalvadorZerboni ¿trabajaría nuevamente con #LiviaBrito?, ¿qué hay tras su separación con #Fey?

Por otro lado, en entrevista con la prensa mexicana, Zerboni reveló qué significa para él Fey.“Tranquilo, todo bien. Es una gran mujer (Fey) y le está yendo muy bien. Tampoco fue de media naranja, me sé todas sus canciones”, dijo Salvador Zerboni ante los micrófonos de Eden Dorantes.

La cantante tiene mucho tiempo soltera

Fey desmiente los rumores de romance que la han rodeado en estos días | El Break de las 7 Emocionada por el lanzamiento de su tema 'The perfect song', la cantante se reunió en El Break de las 7 para conversar con Alejandra Espinoza. La artista mexicana aprovechó la plática para explicar lo que realmente sucede en su corazón luego de que un periodista mexicano asegurara que tras uno de sus comentarios su relación…

Por su parte, la cantante Fey, es una mujer que siempre se ha revelado su situación sentimental, pues en una oportunidad habló con la presentadora, Alejandra Espinoza. La intérprete de “Azúcar y Amargo” desmintió cualquier tipo de relación, “una cosa es salir a lo mejor con una persona o decidir salir con alguien y otra cosa es entrar en una relación”, fueron las palabras de la intérprete.

El actor ahora viene con todo para ingresar a la nueva competencia de Telemundo, su físico de impacto, su gran personalidad y su gran actitud son los grandes atributos que va a demostrar dentro de la competencia, aún no sabemos quién será la primera presa del intérprete o se mantendrá alejado y vivirá una convivencia sin ningún tipo de polémico, al menos, en el ámbito amoroso, solo queda esperar cómo será este gran encuentro.