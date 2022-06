Niurka Marcos sabotea la prueba semanal ¿Por qué lo hizo ?

Niurka Marcos decidió no participar en la prueba semanal de La Casa de Los Famosos y su decisión costó que no se llevaran el presupuesto completo, esta actitud de prepotencia por parte de la vedette cubana le ganó un puesto seguro a la lista de nominados de la casa.

Aunque pareciera que todos respetaron la decisión de Niurka de no estar unida por 36 horas con otros compañeros, argumentando que no apoya la hipocresía ni la falsedad, este acto, le costó dos votos por parte de dos integrantes de su habituación, Ivonne Montero y Toni Costa, pero esta decisión lo hizo para sabotear al cuarto morada o como ella las denomina “Las gárgolas”.

Niurka comentó contundentemente que le daría asco estar conviviendo con otros participantes de la casa por eso decidió no formar parte del reto. Aunque tendría que cumplirlo con dos de sus secuaces, de toda manera, no quiso realizarlo como una forma de demostrar su rebeldía y prepotencia con el resto de los integrantes. “Eso me enseña disciplina y principios”. Argumentó la cubana.

Toni costa no está de acuerdo con Niurka Marcos

Toni Costa que estaba presente cuando Niurka exponía su punto de vista, parece que el bailarín español no estuvo de acuerdo. “Yo hubiera puesto mi grano de arena, mi sacrificio de estar compartiendo con ellos para conseguir ese premio” comentó Costa en torno a la actitud de prepotencia por parte de la cubana.

Ivonne Montero vota en contra de Niurka Marcos

luego de que Ivonne Montero fuera fiel seguidora de Niurka Marcos parece que las cosas están comenzando a dar la vuelta. “La nomine, porque no me gusta como me trata, porque no me gusta como de pronto cuestiona a Juan (…) yo no tengo necesidad de justificar mis acciones” fueron las fuertes palabras que utilizo Montero para confesarle a Natalia Alcocer que votó por Niurka Marcos.

Pareciera que Niurka tiene la potestad de mandar y hasta decidir cada estrategia. Ella es la lider del cuarto morado y Lewis Mendoza, Juan Vidal y Natalia Alcocer son sus principales secuaces, ellos alaban y cumplen a cabalidad cualquier decisión de la vedette mientras Ivonne Montero, Osvaldo Ríos y Toni Costa, se están empezando a dar cuenta de las intenciones de Marcos y todo esto cuando la cubana se negó a realizar la prueba semanal la cual les costó que perdieran el presupuesto de las compras.

La actitud de Niurka Marcos pareciera que es una estrategia para dividir y tomar el mando y el liderazgo de la casa pero esto está creando un ambiente tóxico y tanto Ivonne y Toni se están dando cuenta de esta actitud y decidieron nominarla a peligro de eliminación siendo la primera vez que la cubana está dentro de la lista y ahora parece que todo está cambiando de forma dentro de la competencia más famosa de la televisión hispana.