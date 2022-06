Ivonne Montero se queja de Niurka Marcos ¿cambiará de cuarto?

Todo parece indicar que el cuarto azul comienza a perder fuerza por la actitud de Niurka Marcos en la competencia, su personalidad controladora ha hecho que muchos de los participantes no estén de acuerdo con su actitud y comiencen a revelarse cómo es el caso de Ivonne Montero.

Ivonne Montero es la líder de la semana y con esto la potestad de llevar un control sobre las compras de la casa, así como el privilegio de dormir en la suite presidencial y tener inmunidad dentro de la competencia pero todo parece indicar que la actitud de control de Niurka Marcos no le agrada a Montero debido a que la cubana no escucha otros argumentos y esto le ganó que estuviera nominada y donde obtuvo dos votos por parte de la actriz mexicana por su prepotencia.

Ivonne Montero no apoya actitud de Niurka Marcos

Ivonne Montero también sintió el rechazo por parte de Niurka Marcos cuando esta se entero que se encontraba en la lista de nominados y todo parece indicar que la amistad entre ellas se encuentra fracturada así como la relación con el cuarto azul. Por su parte, Ivonne no perdió la oportunidad para desahogarse con el resto de sus compañeros sobre la sorbería que nota en el cuarto donde ella pertenece.

“Cualquier pequeño detalle se vuelve como el peor error de tu vida” comentó Ivonne al cuarto morado, mientras Rafael Nieves catalogó esa actitud como una dictadura mientras Daniella defendió a su grupo y aseguró que pese a cualquier problema siempre van de frente y sin filtro para atacarlo. “ El hecho que ustedes hayan tenido un encontronazo fuerte y que al día siguiente lo resolvieron, bueno acá está fatal”. Comentó muy afectada Montero.

Ivonne Montero confiesa que nomino a Niurka Marcos

Comienzan a quitarse las caretas y luego de que Ivonne Montero fuera fiel seguidora de Niurka Marcos parece que las cosas están comenzando a dar la vuelta. “La nomine, porque no me gusta como me trata, porque no me gusta como de pronto cuestiona a Juan (…) yo no tengo necesidad de justificar mis acciones” fueron las fuertes palabras que utilizo Montero para confesarle a Natalia Alcocer que votó por Niurka Marcos.

Ivonne Montero también aclaró que este sentimiento no quiere decir que esta en contra del cuarto sino trata más bien de un tema personal y quiere dejar las cosas claras para que luego no le tilden de traidora, esta situación está dejando al descubierto la verdadera personalidad de cada una de los participantes y la actitud de líder de Niurka Marcos le está empezando a pasar factura.

La Casa de Los Famosos está que arde y la convivencia se está tornado pesada, cualquier mala jugada puede servir de arma de doble filo para los participantes y así se encuentren en peligro a la hora de abandonar la competencia más famosa de la televisión hispana y cualquier mal movimiento pone al descubierto la verdadera convivencia de las celebridades la cual se llevarán el privilegio de obtener el premio en efectivo y el respaldo del público.