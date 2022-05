Ivonne Montero aconseja a Lewis Mendoza ¿Existe conexión entre ellos?

Ivonne Montero se ha mostrado bien cercana a Lewis Mendoza, y trata de aconsejarlo para que permanezca una semana más dentro de la competencia luego de obtener 5 votos por parte de sus compañeros para que abandone el reality de Telemundo.

Lewis Mendoza es conocido en el mundo de la televisión por su participación en el reality “Por amor o por dinero” , ahora en La Casa de Los Famosos hemos descubierto que es un hombre reservado y prefiere hacer conexión y afinidad con ciertas personas dentro de la competencia, su unión con el grupo de Niurka Marcos ha hecho que otros participantes no termine de descifrar realmente la personalidad del dominicano.

Ivonne Montero aconseja a Lewis para que permanezca en la casa

Es la primera vez en la segunda temporada de La Casa de los Famosos que la tabla de nominados es liderada por cuatro hombres y Lewis forma parte de esta lista, pero su compañera, Ivonne Montero decidió aconsejar a Mendoza para que se incluya más y no sea eliminado de la competencia.“No estes a la defensiva” fueron las palabras de Montero a lo que inmediatamente el dominicano le responde. “Yo comparto con la gente que yo quiero compartir”, Montero le explicó que su actitud debe ser no para encajar con el resto de las celebridades sino con el público que está observando cada movimiento dentro de la competencia. La actriz mexicana no perdió la oportunidad para recalcarle que la integración debe ser con todos y de esa manera lograr una óptima convivencia.

Lewis Mendoza se mantiene al margen de sus compañeros

Mendoza no estuvo de acuerdo con este consejo y resaltó el papel de Alicia Machado que siempre liderada la lista de nominados a eliminación y resultó ser la ganadora de esta verdadera telenovela de la vida real. “Lo digo porque yo quiero que te quedes” fueron las palabras de Montero, tratando de darle ánimos y un gran consejo a Lewis para que siga una semana más dentro del reality de Telemundo. “Aquí la gente que participa es la gente que enamora y cautiva al público”, parece que esta es la estrategia que utiliza Ivonne para evitar ser nominada dentro de la casa.

Pese a los buenos consejos, Lewis no quiso entender las razones y aseguró que no dejará su esencia para encajar con el resto de los participantes mientras que Montero trataba de aconsejar de la mejor manera y cómo solo ella lo sabe hacer. Ambos han demostraron que se llevan de la mejor manera y la actriz insistió en la integración para evitar que salga de la competencia, aunque el público al final es el que tiene la última palabra y decidirá si el dominicano permanece dentro de la casa más famosa de la televisión hispana, pero ahora nos queda por descubrir si Mendoza va ser salvado por el líder de la semana y de esta manera queden Eduardo Rodríguez, Luis “Potro” Caballero y Nacho Casano en peligro de eliminación.