Niurka Marcos critica a Daniella Navarro:”es un tapón de bañadera”

La guerra está declarada entre la vedette cubana y la actriz Venezuela, ambas protagonizaron una épica pelea donde Daniella no permitió que Niurka alzara la voz y se defendió a tal punto que quiso comportarse como Marcos y decidió bajarse los pantalones.

Daniella Navarro se comporta como Niurka Marcos

Toda esta situación se presentó cuando estaban discutiendo sobre el presupuesto de la semana, donde Niurka Marcos decidió dar su punta de vista y obtuvo un parado por parte de Julia Gama también la enfrento para decirle que no tenía que gritar, tanto fue el descontrol de la situación que Daniella no aguanto el comportamiento de Marcos y decidió imitarla en medio de insultos se bajo los pantalones para provocar a la cubana.

Daniella Navarro no permitió que Niurka Marcos alzara la voz y decidió comportarse del mismo nivel, tanto fue así, que la cubana aseguró que lo único que tenía era retaguardia y era falsa pues Daniella quiso demostrar que no era así y decidió bajarse los pantalones, después vino el contra ataque, Niurka también se bajo los pantalones para demostrar que a sus 55 años es una mujer natural y no necesita cirugías.

Niurka Marcos critica cuerpo de Daniella Navarro

Luego de esta gran polémica Daniella confesó que jamás volvería a tener una buena relación con “La reina del escándalo” por todos los insultos que se dijeron, ahora parece que esta disputa no se ha calmado y Niurka critica a Daniella en el cuarto azul. “En fin volviendo a la gárgola, ella se puso esa cantidad de nalga, tú tienes que mirarte en el espejo para voltear a otra mujer y criticarla”, comentó Marcos muy afectada aún por los insultos que recibió por parte de la actriz venezolana.

“Es un tapón de bañadera(…) te vas a ver como un payaso de semáforo”. Fueron las fuertes palabras que utilizó “La reina del escándalo” para referirse a Daniella Navarro pero creemos que estas palabras vienen desde el ego de Niurka debido a que la actriz venezolana tuvo el valor de enfrentarla aunque las cosas se salieron un poco de control, continua la tensión en la casa.

Las redes sociales no apoyan comentario de Niurka Marcos

Pero las redes sociales no se hicieron esperar. “Y que natural tienes tú Niurka? Que risa esta vieja”, “ esta mujer debe salir #fueraniurka”, ya cállate Niurka que caducaste ya”. Son algunos de los mensajes que se pueden leer y parece que el público no está de acuerdo con la vedette cubana, aunque en la competencia todo puede suceder y ahora se decidirá quiénes estarán en la zona de eliminación para la sexta semana de competencia.

La Casa de Los Famosos está que arde y la convivencia se está tornado pesada, cualquier mala jugada puede servir de arma de doble filo para los participantes y así se encuentren en peligro a la hora de abandonar la competencia más famosa de la televisión hispana y cualquier mal movimiento pone al descubierto la verdadera convivencia de las celebridades la cual se llevarán el privilegio de obtener el premio en efectivo y el respaldo del público.