Daniella Navarro se baja los pantalones y suelta todo su veneno

Daniella Navarro no se queda callada y decide enfrentar a Niurka Marcos en una situación que se salió completamente de control, tanto así, que la venezolana se bajo los pantalones para estar al mismo nivel de comportamiento de la vedette cubana.

Toda esta situación se presentó cuando estaban discutiendo sobre el presupuesto de la semana, donde Niurka Marcos decidió dar su punta de vista y obtuvo un parado por parte de Julia Gama que también la enfrento para decirle que no tenía que gritar, tanto fue el descontrol de la situación que Daniella no aguanto el comportamiento de Marcos y decidió imitarla en medio de insultos se bajo los pantalones para provocar a la cubana.

Daniella Navarro se baja los pantalones y provoca la furia de Niurka Marcos

Daniella Navarro se enfrenta a Niurka Marcos porque no está dispuesta a dejarse humillar, todo parece indicar que la que inició el problema fue Laura Bozzo y Daniella sale a la defensa de la presentadora peruana y se enfrenta fuertemente contra Marcos y ha esto se le suma Julia Gama la cual tampoco permite gritos por parte de “La reina del escándalo”.

Daniella Navarro no permitió que Niurka Marcos alzara la voz y decidió comportarse del mismo nivel, tanto fue así, que la cubana aseguró que lo único que tenía era retaguardia y era falsa pues Daniella quiso demostrar que no era así y decidió bajarse los pantalones, después vino el contra ataque, Niurka también se bajo los pantalones para demostrar que a sus 55 años es una mujer natural y no necesita cirugías. “Todo está proporcionado menos tú cerebro” fueron las fuertes palabras que utilizó Navarro para defenderse y atacar a Niurka donde aseguró que menos mal que no se permite la violencia dentro de la casa porque sino se iría a los golpes con la cubana.

Daniella Navarro se enfrenta a fuego cruzado con Niurka Marcos La cubana y la actriz se gritonearon sin filtro alguno, al grado que Daniella Navarro se bajó los pantalones a manera de insulto en La Casa de los Famosos 2. 2022-06-14T14:24:58Z

Esta es la primera vez que un participante decide enfrentar a Niurka Marcos y vemos que Daniella le declaró la guerra dentro de la competencia porque no soporta su actitud de liderazgo debido a que quiere controlar cualquier movimiento dentro de la competencia, utilizando métodos que no son adecuados, manipulando a sus secuaces para lograr su objetivo. Julia Gama fue la quinta eliminada de la competencia y fueron muchos los sentimientos encontrados, debilitando aún más al cuarto morado.

Daniella Navarro no se arrepiente de su comportamiento

Daniella aseguró que no importa lo que haga el cuarto azul liderado por Niurka Marcos siempre van a buscar cualquier excusa para provocarla. “Le vuelvo a pedir disculpa desde lo más profundo de mi corazón a mi madre, a mi hija a cada uno de los televidentes (…) y a la producción por mis groserías”. Comentó la venezolana cuando se encontraba sola en el cuarto. A su vez, Daniella Navarro pidió disculpa por su comportamiento pero también reveló que no se arrepiente de sus actos y volvería atacar y explotar con quien se meta con ella o su familia. “En su vida yo vuelvo a tratar a esa señora, se que soy un mal ejemplo de orgullo pero meterte conmigo y ve contra mi, no contra mi familia” aseguró que no permitirá que la vuelvan atacar porque se va a defender nuevamente.