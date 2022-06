Daniella Navarro comienza a quitar caretas y enfrentó a Toni Costa

Daniella Navarro es una competidora fuerte dentro de La Casa de Los Famosos y todo indica que va de frente y sin filtros cuando trata de defender su punto de vista dentro de la competencia pero ella decidió poner en su sitio a Toni Costa por un comentario generado sobre la convivencia entre Osvaldo Ríos y Salvador Zerboni.

Todo este revuelo se generó por un comentario que se realizó en torno a la posición de Salvador Zerboni y Osvaldo Ríos, aunque Toni reveló que fue Daniella la que comentó que supuestamente esa relación estaba basada en la hipocresía pero Daniella decidió enfrentar a Toni Costa para que se acaben los dimes y diretes en la competencia tanto fue el sentimiento que Daniella describió el momento como una “puñalada en su corazón”.

Daniella Navarro decide aclarar rumores y enfrenta a Toni Costa

Toni Costa se mostró desconcertado con toda esta situación y negó cualquier tipo de acusación debido a que Daniella no dijo de manera directa el comentario que suscitó todo un mal entendido con los compañeros. A su vez, Navarro ha comenzando a defenderse de cualquier tipo de acusación y es muy directa cuando se trata de enfrentar las cosas, decide aclarar una situación que se salió de control en la competencia.

“Para mi si es una puñalada en el corazón que el haya dicho Daniella”, aunque trataron de arreglar esta situación, la actriz venezolana se sintió indignada por la falta de lealtad por parte del bailarín español, tanto fue su molestia que rompió en llanto. Parece que Toni tiene que decidirse y elegir una posición debido a que sus actos le pueden pasar factura por su falta de lealtad.

Esta situación puso muy sentimental a Navarro tanto así que se desahogó en el cuarto morado y rompió en llanto, por su protección, lealtad y amistad que sentía por Toni Costa y esta no comprende porque inventó un comentario y generó un ambiente tenso con Osvaldo Ríos. “A mi no me importa que me culpen aquí adentro (…) pero que Toni me ha hecho eso a mi”, sin duda esto fracturó una amistad entre la venezolana y el bailarín español.

Daniella Navarro no se queda callada y también ataca a Niurka Marcos

Cuando todos se disponían para hablar del presupuesto de la semana, el cuarto morado, liderado por Laura Bozzo y junto a Daniella Navarro, Salvador Zerboni y Julia Gama salieron con la cara pintada en símbolo de guerra y protección pero parece que este bando quería provocar a los demás participantes entre ellas Niurka Marcos, la cual se siente invencible y con bastante poder. Por su parte, Daniella quiso demostrarle a la cubana que ella no le tiene miedo y que esta dentro de la competencia para ganar y no seguir órdenes. La actriz venezolana intentó ponerse al mismo nivel de la vedette cubana y esto en relación a sus escándalos que a lo largo de su trayectoria la han acompañado. “Si ese va a ser el tono todos hablemos alto” aseguró Daniella Navarro y después se dispuso a gritar y actuar como si fuera Niurka Marcos, “todo está proporcionado menos tú cerebro” fueron las fuertes palabras que utilizó Navarro para defenderse y atacar a Niurka.