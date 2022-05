Niurka Marcos critica a Adamari López y Toni Costa decide enfrentarla ¿Qué sucedió?

Niurka Marcos ha mostrado su lado más humano dentro de La Casa de Los Famosos,muchos de los televidentes pensábamos que la convivencia iba a ser un ring de boxeo, pero las cosas han sido totalmente diferente. La vedette cubana a sabido buscar un equilibrio lo que le ha permitido canalizar sus pensamientos y comportamiento. Esto ha hecho que la también cantante reflexione cuando siente que las cosas se salen de control, pero ¿Qué comentario hizo molestar a Toni Costa?

Niurka Marcos dijo frente a Toni Costa que Adamari López "estaba gorda y fea". La actriz Niurka Marcos criticó fuertemente a la presentadora Adamari López por el aspecto físico que llegó a tener luego de su separación con Toni Costa.

Las mejores tertulias de la casa se dan cuando los famosos entran en confianza y comienzan a contar anécdotas de sus vidas y uno que otro secreto, pero en una oportunidad la vedette cubana hizo un comentario despectivo sobre el aspecto físico de la exesposa de Toni Costa y animadora de televisión ,Adamari López, la cual se refirió a ella como una mujer “gorda” y “fea” comentario que no fue del agrado del bailarín español.

Niurka Marcos lanza un comentario despectivo sobre Adamari López

“Hubo una época que se puso fea, embarnecida, ajada, gorda y ojerosa. Yo me acuerdo cuando la veía en los programas, yo no sé qué pero se engordó horrible”, aseguró la actriz cubana. Para ese momento Toni prefirió no emitir ningún tipo de comentario pero él aprovechó la oportunidad para hablar con la conocida “Mujer escándalo” y dejarle saber su molestia.

Toni Costa decide aclarar las cosas con Niurka Marcos

“Me dolió y yo te lo tenía que decir”, fue lo que le confesó el bailarín español, acerca de las palabras despectivas que dijo en una Niurka Marcos sobre el aspecto de Adamari López. Por su parte, la también cantante cubana le contestó con empatía: “Está bien y me encanta que lo hayas hecho porque habla del corazonzote tan grande que tienes. Y no solamente habla del corazón, habla del gran papá que tiene tu hija y habla de cómo marcas la diferencia entre tú y Adamari. Cómo tú la defiendes y cómo ella no te defendió cuando tú lo necesitaste, pero ¿verdad que no te importa?”, preguntó ella, a lo que Toni contestó que “no”.

“Y eso te hace mágico, maravilloso. Y a veces soy juguetona cuando digo ‘estaba gorda, parecía una paleta payaso’ y a lo mejor lo hago con la intención de que la gente se ría. Pero eso no es lo que me importa de tu conversación. Lo que me importa de tu conversación es que no andes mirando si te defiende o no, lo que me importa de tu conversación es que tú haces lo correcto”, agregó la controversial Niurka Marcos la cual rectificó su error y el sentimiento que esto significo para el bailarín y padre de Alaïa.

Toni Costa preocupado por la estabilidad de su hija

“Delante de mí no lo hagas porque Alaïa lo puede estar viendo y puede decir qué clase de papá tengo que no ha defendido a mi mamá. Pero yo sé que esto quedará aquí… Y yo sabía perfectamente que podía venir a hablarte así porque tú eres una montaña rusa de emociones que también tienes esa paz y yo estaba buscando ese momento”, comentó de manera muy serena Toni Costa, de inmediato Niurka recalcó lo buen padre que es. “Es que me mataste porque eres un ser de los que a mí me gusta encontrar en la vida. Mira, te voy a decir algo que es muy valioso. Tal vez yo no me arrepienta de lo que dije, pero delante de ti nunca lo diré para no comprometerte, para que no le tengas que dar una explicación a tu niña”, expresó ella.

Niurka Marcos suelta ácido veneno contra Adamari López, con Toni Costa cerca | La Mesa Caliente A Niurka Marcos no le importó que Toni Costa también esté en La Casa de los Famosos 2 para opinar sin filtro alguno sobre el cuerpo de Adamari López y su perdida de peso.

Toni Costa aprovechó el mejor momento para hablar con Niurka, pese que al instante de los comentarios el prefirió mantenerse al margen, pero tanto Costa como Marcos fueron ejemplo de que cualquier diferencia se puede arreglar hablando y esto da paso a que se genere una gran conexión como compañeros.