Toni Costa recuerda cómo se enamoró de Adamari López

El bailarín español Toni Costa no tardó mucho en mencionar a Adamari López en su encierro en el reality show de Telemundo “La Casa de los Famosos”. Durante una conversación que sostuvo con su compañero, el actor Eduardo Rodríguez, Costa se refirió a la madre de su hija Alaia, rememorando cómo se conocieron.

Haciendo alusión a su llegada al programa “Mira quién baila”, el guapo español de 38 años señaló que llegó a Estados Unidos por trabajo y terminó quedándose por amor a Adamari López, de 50 años. “El coreógrafo Poty Castillo vino para el (programa) de Miami, el mismo formato, misma productora y todo. Y el siguiente año me llevó de ayudante, de bailarín principal y entonces yo conocí ahí a Adamari, fue cuando ya nos juntamos, tuvimos una hija, 10 años y hace un año que nos separamos”, relató resumiendo de esa forma los años que pasó junto a la conductora puertorriqueña.

“Yo venía a bailar, a hacer mi trabajo y para España, por tres años, pero ya el primero pasó eso y así es la vida, vine por trabajo y me quedé por amor”, recordó.

La historia de amor entre Adamari López y Toni Costa hizo soñar a muchos con el romanticismo y una familia feliz. La conductora compartía constantemente idílicas fotos en su cuenta de Instagram en diversas actividades familiares junto a su hija Alaia, de 7 años, o cariñosas imágenes de ambos como una pareja enamorada.

Es por esto que el anuncio de su separación en mayo de 2021 impactó al mundo del espectáculo, especialmente porque la última imagen de ambos que la actriz y conductora de televisión subió a su Instagram de ambos fue el 14 de febrero. “¡Te amo cariño mío! Que sigamos siendo cómplices, amigos, amantes, que bailemos juntos toda la vida, que las risas, la alegría, el respeto y el amor sean siempre nuestros aliados. Happy Valentine’s Day”, le escribió solo tres meses antes de anunciar su ruptura.

Aparentemente fue López quien habría tomado la decisión de separarse del bailarín, con quien nunca se casó, pero tuvo una estable relación por diez años y pudo hacer realidad el sueño de convertirse en madre.

“Hay cosas que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija. Él y yo ya sabemos qué pasó. Él sabe la razón. No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta, no es un capricho y no es un castigo (…) Estábamos pasando por una situación que había sucedido en más de una oportunidad y que yo no me la iba a permitir. Después de todas las cosas que yo viví, no me lo puedo permitir. Lo que estaba sucediendo no era lo correcto”, señaló la puertorriqueña a Revista People en Español tras haber anunciado que se habían separado.

Hoy Toni Costa vive una apasionada relación con la modelo Evelyn Beltrán, de 28 años. Por su parte, López ha manifestado que se encuentra soltera y enfocando su amor hacia su adorada hija.