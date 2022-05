Toni Costa lamentó actitud de Adamari López

Toni Costa vivió un emotivo momento en “La Casa de los Famosos” (Telemundo), debido a su ex pareja, la presentadora de televisión Adamari López. No por algo que haya hecho o dicho la puertorriqueña de 50 años y madre de su hija Alaia, de 7 años. Sino por unos poco halagadores comentarios que realizó Niurka Marcos sobre la figura de la conductora.

Tras el impasse quedó claro que Toni Costa ha resentido que su ex mujer no lo defienda ante la opinión pública cuando lo han culpado de su quiebre, tras diez años de relación.

“Yo pasé por depresión (…) Jamás he estado con un hombre, yo siempre he tenido novias, pero como es bailarín buscan la historia macabra, al culpable. Yo estuve muy jodido, el momento más gris de mi vida fueron esos meses”, señaló Costa, de 38 años, sobre los rumores que afirmaban que López habría optado por separarse de él debido a sus aventuras con otros hombres.

En este sentido Toni Costa destacó que Adamari nunca lo defendió ante los rumores, en cambio, afirmó, él siempre la ha defendido.

Una de las primeras en reaccionar fue Niurka Marcos, quien lamentó la actitud de la puertorriqueña y aprovechó de dar su opinión sobre lo que ha sido y es su figura.

“Hubo una época que se puso fea, embarnecida, ajada, gorda y ojerosa. Yo me acuerdo cuando la veía en los programas, yo no sé qué pero se engordó horrible (…) Ahora está preciosa y está iluminada, o sea está coqueta”, señaló Niurka Marcos sobre Adamari López.

El comentario no agradó al bailarín, quien buscó la instancia para hacérselo ver a la vedette, de 54 años. “Me dolió y yo te lo tenía que decir”, le señaló Costa a su compañera de encierro sobre el ácido comentario que hizo de su ex. La reacción de Marcos fue muy receptiva y rápidamente se disculpó.

“Está bien y me encanta que lo hayas hecho porque habla del corazonzote tan grande que tienes. Y no solamente habla del corazón, habla del gran papá que tiene tu hija y habla de cómo marcas la diferencia entre tú y Adamari. El cómo tú la defiendes y ella no te defendió cuando tú lo necesitaste, pero ¿verdad que no te importa?”, le consultó la bailarina aún incrédula de que a Costa no le importe que su ex no lo defendiera, ante lo cual él respondió con un “no”, y recalcó a la cubana que no le haga comentarios negativos sobre la madre de su hija.

“Delante de mí no lo hagas porque Alaïa lo puede estar viendo y puede decir qué clase de papá tengo que no ha defendido a mi mamá. Pero yo sé que esto quedará aquí. Y yo sabía perfectamente que podía venir a hablarte así porque tú eres una montaña rusa de emociones que también tienes esa paz y yo estaba buscando ese momento. No lo hice antes, no lo hice delante de nadie, lo hice aquí contigo porque sabía que podía hacerlo y que iba a ser un éxito esta conversación y que incluso íbamos a conectarnos más”, señaló.