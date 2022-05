Niurka Marcos arremete contra sus compañeros ¿Que pasó?

La Casa de Los Famosos tiene conviviendo a 17 celebridades que se disputan para ser el máximo ganador de la competencia. Además de mostrarnos cuál es la verdadera personalidad de cada uno de ellos, pero de un tema a debatir se armó una discusión entre Niurka Marcos, Toni Costa, Mayeli Alonso, Laura Bozzo y otros compañeros presentes.

Niurka Marcos es conocida en el mundo del entretenimiento como “La mujer escándalo”, desde que ingresó a la competencia hemos visto el lado más vulnerable de la actriz, donde ha tratado de mantener la paz de la convivencia, pero sin duda su personalidad está comenzando a salir a flote. ¿Qué sucedió?

Niurka Marcos generó un poco de tensión entre sus compañeros

El tema salió a colación cuando las celebridades estaba debatiendo sobre quién era mejor cantante Bad Bunny o Luis Miguel, según cómo lo dijo Brenda Zambrano, era el mejor cantante puertorriqueño, Bad Bunny, pero inmediatamente la vedette cubana reveló que a ella no le gusta Luis Miguel sino las canciones románticas, su voz, pero su personalidad no es del agrado de la eterna “emperadora”, “creo que le canta al amor pero no lo ejerce”. Comentó Marcos.

Este debate desató gran incomodidad entre los artistas presentes, tras Marcos dar sus declaraciones sobre “El sol de Mexico”, inmediatamente Mayeli le cuestionó su punto de vista, Marcos no le gustó un comentario que realizó Mayeli e inmediatamente la cubana iba abandonar la sala, a lo que Alonso respondió, “no le gusta que uno de su opinión”. Todo esté tema generó un gran revuelo entre Alonso, Toni Costa, Laura Bozzo y Niurka Marcos.

Una conversación que terminó en un cruce de palabras

Marcos siguió insistiendo que le gusta Luis Miguel como artista y no como persona, pero esta conversación se fue tornando de otra manera cuando Niurka comenzó a dar muchas razones y argumentos y por otra parte sus contra parte consideraron que la vedette cubana no acepta otra razón sino la de ella. Laura no se quedó callada, “tú siempre sabes todo, eres amiga de todo el mundo, tú sabes todo” a lo que la reina del escándalo dijo que ella sólo expone su punto de vista.

Toni Costa también apoyo a Laura, lo que generó la gran molestia de la cubana, “Santa Niurka todos tenemos que decir amén, amén” comentó Laura Bozzo también le dejó entender a Niurka que estaba siendo demasiado autoritaria y la llamó “jefa” a manera de sarcasmo, pues no ha hecho más que imponer sus opiniones y su voluntad. Inmediatamente, la cubana explotó y prefirió alejarse para que eso no terminara en un conflicto tremendo.

Esta situación demuestra muy bien la fuerte personalidad de Marcos que a través de los años y con mucha madurez ha tratado de canalizarla, pero sentimos que poco a poco la vedette cubana va a despertar al tigre que lleva por dentro y va a poner a más de uno en su sitio.