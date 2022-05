Laura Bozzo hace llorar a Niurka Marcos ¿Qué sucedió?

La Casa de Los Famosos ya comienza a tomar forma, y en esta oportunidad fue la presentadora de televisión peruana, Laura Bozzo, que no vio muy bien la noticia de formar parte de los amenazados de la semana, tanto fue su enojo, que Bozzo culpo a Niurka Marcos de la situación que estaba pasando ¿Qué sucedió?

Al ingreso de la competencia vimos que Laura Bozzo comenzó a llevarse muy bien con todos sus compañeros, tanto fue la tensión del encuentro con Niurka Marcos, y para sorpresa de muchos, tuvieron un encuentro inesperados donde ambas dejaron todos los problemas del pasado y se enfocaron en disfrutar de la competencia en santa paz. Por su parte, Laura comentó que en una oportunidad que ella es una figura materna para algunas celebridades dentro de la casa y que se lleva muy bien con sus compañeros.

Laura Bozzo se enoja por estar en la lista de eliminados

Pero esta situación tomó un giro radical cuando en la semana de eliminación formó parte de los artistas en peligro al lado de Nacho Casano, Osvaldo Ríos, Mayeli Alonso, Toni Costa y Juan Vidal, pero para sorpresa de Laura nunca imagino que iba a estar nominada para esta primera semana de competencia.” ¡Ay chao!”, con cara de asombro exclamó “¡Yo no tengo problema si me tengo que ir, me voy!”, esto fue sin duda un momento incómodo para la presentadora de televisión, “yo me voy hacer mi maleta, les sedó mi lugar”. Pues Laura aseguró que todo el mundo la odia y se hacen los hipócritas con ella, aunque sabemos que Bozzo ha tenido buena relación con todos y estamos seguros que ella será salvada por sus compañeros.

Laura ataca a Niurka Marcos

Laura no se siente preparada para estar dentro de la casa y así se lo comentó a sus compañeros, “los voy a extrañar, ¡Yo me voy porque me voy! Tanto fue su molestia que le hizo una advertencia a la vedette cubana, Niurka Marcos, “tú crees que no se que estás detrás de todo”, insinuando que Marcos era la mente maestra para que estuviera en la lista de los nominados. Bozzo salió molesta de la sala y se dirigió a la habitación.

Esta situación puso muy tensa la convivencia, en tal punto, que la vedette cubana fue acusada por la “señorita Laura” de ser la mente maestra para que ella ingresará a la lista de nominados, pues este enojo de Laura fue sin ningún motivo y Marcos se encargó de recalcar que eso es una competencia, al final el público es el que tiene la última palabra.

Laura Bozzo hace llorar a Niurka Marcos

“Creo que mi actitud del día de hoy fue muy grosera, con Niurka y creo que no se vale porque en todos estos días ella ha tratado de todo momento de llevarse bien conmigo”, de inmediato la vedette cubana no pudo contener las lágrimas, y comenzó a llorar, por la incómoda situación que se vivió dentro de la casa. Laura le pidió disculpas a la cubana como a todos los integrantes por su actitud histérica además de asegurar que ve a Niurka como ejemplo y un reflejo de su persona, “ es tan la carga que me han metido en contra que reaccione de una manera inmadura, histérica, ególatra, y si me tengo que ir me iré pero ella no tiene nada que ver en esto”.

Laura Bozzo ofreció disculpas públicamente y se dispuso a darle un abrazo a la también cantante, hemos descubierto el lado más vulnerable, “yo la admiro y yo la amo”. Niurka Marcos nos ha mostrado su lado humano, seguramente estamos conociendo una faceta jamás antes vista de estas dos polémicas mujeres.