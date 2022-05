La Casa de Los Famosos 2: Laura Bozzo se confiesa ¿Qué dijo?

Laura Bozzo es una de las participantes más sonadas de La Casa de Los Famosos a lo largo de su carrera hemos visto cómo ha estado envuelta en millones de escándalos, ahora se confiesa al llegar a la competencia con la jefa, ¿Qué secretos reveló?

En las primeras impresiones de Laura Bozzo con la jefa vimos que la abogada peruana estaba muy nerviosa a la hora de ingresar a la competencia y todo esto por los problemas que había tenido con, Niurka Marcos, no había arrancado el reality y fueron muchos los dimes y diretes que si dijeron las estrellas de la televisión hispana, vemos que Laura se encontraba incómoda por lo que iba a suceder.

Laura Bozzo se confiesa con la jefa

Play

LAURA BOZZO CONFIESA LA VERDAD A LA JEFA! LA CASA DE LOS FAMOSOS TELEMUNDO – EN VIVO #lacasadelosfamosos #telemundo LAURA BOZZO CONFIESA LA VERDAD A LA JEFA! LA CASA DE LOS FAMOSOS TELEMUNDO – EN VIVO Brenda Zambrano Daniella Navarro Eduardo Rodriguez Ivonne Montero Juan Vidal Julia Gama Laura Bozzo Lewis Mendoza Luis Potro Caballero Mayeli Alonso Nacho Casano Natalia Alcocer Niurka Marcos Osvaldo Rios Rafael Nieves Salvador Zerboni Toni Costa #LaCasaDeLosFamosos… 2022-05-11T03:40:00Z

“En un principio cuando entre me vino como un poco de ataque de pánico, con experiencia de tres años de arresto domiciliario y te da una sensación de claustrofobia” fueron las declaraciones de Laura Bozzo en relación a un hecho que sucedió en el año 2005 cuando estuvo envuelta en un problema legal en su natal Perú. Por otra parte, se sintió emocionada por el recibimiento de sus compañeros, “las chicas me tratan como si fuera su mamá, algunos de los integrantes me dicen que han crecido conmigo, les recuerdo mucho su niñez y siempre veían mis programas”. Fueron las declaraciones en el confesionario con la jefa.

Su reacción ante el comportamiento de Niurka Marcos

Laura quiere ser referencia para sus compañeros, una mano amiga y una confidente, se siente emocionada por el buen recibimiento que ha tenido, pero de seguro el hecho más épico de esta competencia fue el emocionado encuentro que tuvo con “La reina del escándalo”, Niurka Marcos. “Yo pensé que iba a llegar acá e iba a estar defendiéndome de Niurka … con Niurka hemos tenido muchos enfrentamientos, pero ahora fue una cosa ¡Wow! Muy bien, estaba preparada para que me dijera una barbaridad y responderle de una manera educada”. Laura Bozzo quedó sorprendida debido a que la vedette cubana le pidió disculpa por todas las cosas dichas en el pasado.

“Una cosa es discutir con respeto y otra cosa es la agresividad”, fueron las declaraciones de la abogada peruana sobre los futuros eventos a suceder dentro en la casa, que se van generando debido a la convivencia. “En está casa no hay ni agresividad ni discriminación”. Además de agradecer al público por permitir vivir esta nueva experiencia. Sin duda, vemos a una Laura que sirve de inspiración para los demás concursantes.

Escándalos de Laura Bozzo

Play

Gabriel Soto e Irina Baeva ganan demanda contra Laura Bozzo | GYF Después de más de un año de que la pareja presentara una demanda en contra de la peruana por los delitos de acoso, discriminación y amenazas, este 20 de septiembre se realizó una audiencia, pero al no aparecer Laura Bozzo los actores Gabriel Soto e Irina Baeva ganan el caso. En breve, un juez dictará… 2021-09-21T02:15:08Z

La presentadora peruana, Laura Bozzo, no se queda atrás cuando se trata de escándalos, desde su inicio en la televisión ha sido protagonista de varios escándalos, con hechos como evasión de impuestos, problemas con la justicia, problemas legales. Laura Bozzo También estuvo demandada por los actores Irina Baeva y Gabriel Soto quienes la acusaron de difamación, acoso, discriminación y otras amenazas. Dentro de la denuncia se asegura que Laura se refirió públicamente a Irina como una “descerebrada, una roba maridos, una pobre tonta”. Fuertes declaraciones que han hecho de Laura una mujer polémica entre los medios